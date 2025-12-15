Tolima vs. Junior; hora y dónde ver EN VIVO por TV la final de la Liga BetPlay ll-2025

El Junior ganó 3-0 el partido de ida de la final del Torneo Finalización y defenderá el martes a capa y espada esa amplia diferencia en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde el Deportes Tolima, frente a su público, sueña con lograr la remontada para levantar un nuevo título de la liga colombiana.

Los barranquilleros, dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, golearon en el primer juego con un doblete del atacante José Enamorado y un tanto del extremo Bryan Castrillón en una noche de viernes en la que también brillaron el portero uruguayo Mauro Silveira, el volante colombiano Yimmi Chará y el atacante paraguayo Guillermo Paiva.

Hora y dónde ver EN VIVO; Tolima vs. Junior

Deportes Tolima y Junior de Barranquilla se enfrentan en la final de la Liga BetPlay II-2025 Facebook Oficial de Deportes Tolima

Este martes 16 de diciembre, Deportes Tolima recibirá la visita en el Manuel Murillo Toro de Ibagué del Junior de Barranquilla. El encuentro de vuelta de la final de la Liga BetPlay ll-2025, esta programado para las 7:30 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de la televisión cerrada, y podrá disgfrutar del minutos a minuto a minuto desde el portal del Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol).



"Este es un paso muy importante, no hay que negarlo, pero nos falta el decisivo en cancha de ellos. Allá iremos con la misma humildad, el mismo respeto, callando la boca, no hablando de más", expresó el estratega uruguayo tras el partido de ida, jugado en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

En ese sentido, se espera que para la vuelta Arias cuente con el resto de sus jugadores importantes, como es el caso del central Jermein Peña; los laterales Jhonier Guerrero y Yeison Suárez, y el centrocampista Didier Moreno.

La principal duda está en la mitad de la cancha, donde puede recuperar su puesto como titular el centrocampista Guillermo Celis, quien se ha perdido los últimos juegos por una distensión isquiotibial de la pierna derecha.

De no llegar a recuperarse plenamente, es posible que Celis vuelva a ser reemplazado por Jesús Rivas, quien tuvo un destacado nivel en el partido de ida.

Tolima, entre tanto, llega golpeado pero con la mirada puesta en hacer hasta lo imposible por remontar el 3-0 en contra con el apoyo de su público.

"Tendremos que evaluar lo sucedido y encontrar alternativas. La final no ha terminado y quedan 90 minutos en los que todo es posible", manifestó con optimismo el entrenador del equipo, Lucas González, tras la derrota en la ida.

La principal baja del equipo de Ibagué para este partido será la del centrocampista Sebastián Guzmán, expulsado en la ida tras agredir sin balón al atacante Teófilo Gutiérrez.

En cuanto al resto del equipo, González contará con el grueso de su nómina, que incluye al portero brasileño Neto Volpi, al veterano central Marlon Torres, al centrocampista Juan Pablo Nieto y al atacante Adrián Parra, goleador del equipo este semestre.

De ganar, el Junior levantará su undécimo título de la liga colombiana, mientras que si el Tolima remonta conseguirá su cuarta estrella.

- Alineaciones probables:

Deportes Tolima: Neto Volpi, Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Junior Hernández; Brayan Rovira, Juan Pablo Nieto, Jerson González, Kevin Pérez, Mario González y Adrián Parra.

Entrenador: Lucas González.

Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Lucas Monzón, Jermein Peña, Yeison Suárez; Didier Moreno, Jesús Rivas, Yimmi Chará; Bryan Castrillón, José Enamorado y Guillermo Paiva.

Entrenador: Alfredo Arias.