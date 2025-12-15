Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Tolima vs. Junior; hora y dónde ver EN VIVO por TV la final de la Liga BetPlay ll-2025

Tolima vs. Junior; hora y dónde ver EN VIVO por TV la final de la Liga BetPlay ll-2025

Este martes 16 de diciembre, el ‘vinotinto y oro’ buscará la remontada en el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay II-2025, frente al ‘tiburón’, que se impuso 3-0 en el juego de ida disputado en Barranquilla.

Por: EFE
Actualizado: 15 de dic, 2025
Acción de juego en el duelo entre Tolima vs. Junior, por la final de Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Tolima vs. Junior, por la final de Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

