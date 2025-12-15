Mohamed Salah respondió a sus detractores en la cancha; rompió marca de exjugador que le tira duro

El último triunfo de Liverpool sobre Brighton, por un marcador de 2-0 gracias a los goles de Hugo Ekitiké, en la Premier League no solamente fue un motivo de tranquilidad para el equipo que dirige Arne Slot, luego de días convulsionados y con amago de crisis, sino que también trajo consigo una satisfacción para el estelar Mohamed Salah, quien tuvo polémicas declaraciones en contra de su DT y que lo marginaron de la alineación titular.

Y es que en el duelo del sábado anterior, el egipcio, que ingresó a la cancha en el minuto 26 para reemplazar al lesionado Joe Gómez, contribuyó con una asistencia para uno de los goles de Ekitiké y de esa manera se montó en el primer lugar del jugador con más goles sumado a asistencias, en un solo club del fútbol de Inglaterra. Salah quedó con 277 y superó a Wayne Rooney, quien era el dueño del registro con 276.

Mohamed Salah y Virgil van Dijk, referentes de Liverpool, en medio de un doloroso presente AFP

Rooney, figura e ídolo de la afición de Manchester United, se ha convertido en panelista y opinador en medios ingleses, en donde no pierde oportunidad para darle palo y criticar a Liverpool y también al propio Salah, quien no ha mostrado su mejor rendimiento en el último tiempo, además de estar inconforme cuando Slot no lo ha tenido en cuenta en su nómina base.

Fue tal la satisfacción que sintió 'Mo', que en sus redes sociales destacó un récord que seguramente seguirá creciendo con los 'reds', pese a que estará ausentes de los próximos compromisos porque viajó para jugar con la Selección de Egipto la Copa Africa, que comenzará desde el próximo 21 de diciembre en Marruecos.



Cabe destacar que los seguidores de Liverpool ovacionaron a Salah en varias oportunidades en el más reciente partido, a lo que el atacante levantó la mano en señal de agradecimiento. Sin embargo, en medios internacionales indicaron que ya ha despertado interés en clubes de Arabia Saudita, con millonarias ofertas, hecho que pondría en interrogante su continuidad futura en Anfield Road.