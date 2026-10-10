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Gol Caracol  / Manuel Neuer y el error del año; gol de Augsburgo a los 5 segundos, tras insólito 'regalo'

Manuel Neuer y el error del año; gol de Augsburgo a los 5 segundos, tras insólito 'regalo'

El experimentado arquero, Manuel Neuer, dejó servido un gol a los rivales de forma insólita, a los pocos segundos de comenzar el partido de este sábado, en la Bundesliga.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Manuel Neuer Bayern Múnich
Manuel Neuer, arquero del Bayern Múnich
AFP

Para el Bayern Múnich comenzó con pie izquierdo su visita al Ausgburgo, este sábado, y todo por un error insólito de su experimentado arquero, Manuel Neuer.

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Apenas se dio el saque inicial, el equipo bávaro le dio la pelota al guardameta alemán, quien intentó picar la pelota ante la presión de Robin Fellhauer, pero se la terminó 'regalando'.

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Así las cosas, con apenas 5 segundos en el reloj, el Ausgburgo se adelantó en el marcador, luego de ese error de Manuel Neuer, que hizo que Fellhauer marcara con el arco vacío.

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Acá el error de Manuel Neuer y el gol de Robin Fellhauer en Ausgburgo vs Bayern Múnich:

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