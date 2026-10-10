Manuel Neuer y el error del año; gol de Augsburgo a los 5 segundos, tras insólito 'regalo'

Para el Bayern Múnich comenzó con pie izquierdo su visita al Ausgburgo, este sábado, y todo por un error insólito de su experimentado arquero, Manuel Neuer.

Apenas se dio el saque inicial, el equipo bávaro le dio la pelota al guardameta alemán, quien intentó picar la pelota ante la presión de Robin Fellhauer, pero se la terminó 'regalando'.

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Así las cosas, con apenas 5 segundos en el reloj, el Ausgburgo se adelantó en el marcador, luego de ese error de Manuel Neuer, que hizo que Fellhauer marcara con el arco vacío.

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Acá el error de Manuel Neuer y el gol de Robin Fellhauer en Ausgburgo vs Bayern Múnich: