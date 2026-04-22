Marc Cucurella, en problemas con el Chelsea; su peluquero filtró la alineación contra Brighton

El peluquero del futbolista español Marc Cucurella, quien juega actualmente en el Chelsea, filtró a través de sus redes sociales las bajas de Joao Pedro y Cole Palmer para el partido contra el Brighton & Hove Albion. Encuentro que se disputó el martes 22 de abril y en el que 'The Blues' perdieron como visitantes 3-0.

El peluquero del jugador publicó las ausencias de Joao Pedro y Cole Palmer mencionando a varias cuentas del juego 'fantasy' de la Premier League y, cuando le pidieron pruebas que demostrara el por qué sabía estas bajas, publicó una foto cortándole el pelo al futbolista español.

Dichas publicaciones y la cuenta en la que se publicaron fueron borradas minutos después. Ambos futbolistas causaron baja en el duelo contra el Brighton que los 'Blues' cedieron en el Amex Stadium por 3-0 y que les deja a siete puntos del Liverpool en la pelea por los puestos de Champions League.

Preguntado por la filtración de las alineaciones, que ya se ha repetido en otras ocasiones de la temporada como en el partido de Champions contra el Paris Saint Germain, Rosenior dijo que no había pensado mucho en ello, pero que no es la primera vez y que está seguro que no será la última. "Estas cosas pasan y es una pena", agregó.



Marc Cucurella; jugador del Chelsea AFP

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El equipo del jugador Marc Cucurella no pasa por el mejor momento, pues ocupan la séptima posición en el torneo de la Premier con tan solo 48 puntos. Al mismo tiempo, han acumulado tres derrotas consecutivas, estas fueron contra el Manchester City, Manchester Unites y su último enfrentamiento ante el Brighton. Todos estos encuentros hacen parte del torneo de la Premier League. Al Chelsea le quedan cuatro partidos de Premier para amarrar la clasificación a Europa, al tiempo que este fin de semana disputarán las semifinales de la FA Cup contra el Leeds United.