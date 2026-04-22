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Gol Caracol  / Marc Cucurella, en problemas con el Chelsea; su peluquero filtró la alineación contra Brighton

Marc Cucurella, en problemas con el Chelsea; su peluquero filtró la alineación contra Brighton

Antes del enfrentamiento entre Chelsea y el Brighton, el estilista de Marc Cucurella reveló la alineación del equipo. Los 'blues' perdieron 3-0 con las 'gaviotas'.

Por: EFE
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Marc Cucurella
Marc Cucurella; jugador del Chelsea
AFP

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