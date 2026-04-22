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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY James Rodríguez en FC Dallas vs. Minnesota United, en la MLS

A qué hora juega HOY James Rodríguez en FC Dallas vs. Minnesota United, en la MLS

Este miércoles 22 de abril, Minnesota United visitará a FC Dallas, por la novena jornada del fútbol de los Estados Unidos. ¿Tendrá minutos el colombiano James Rodríguez?

Por: Laura Bustos
Actualizado: 22 de abr, 2026
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James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su debut con el Minnesota United, de la MLS
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su debut con el Minnesota United, de la MLS
AFP

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