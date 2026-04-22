A qué hora juega HOY James Rodríguez en FC Dallas vs. Minnesota United, en la MLS

James Rodríguez llegó al Minnesota United el pasado 6 de febrero del 2026 luego de su paso por el Club Leon, de México. El 'crack' de la Selección Colombia busca ahora un espacio en el equipo de la MLS y se encuentra listo para enfrentar un nuevo desafió con su equipo, en medio de la agitada programación.

Luego de que el futbolista estuviera fuera de las canchas a finales del mes pasado e inicios del mes de abril por una deshidratación severa, tras disputar los juegos de fogueo de la Selección Colombia contra Croacia y Francia previos al Mundial, el '10' colombiano se reincorporó a su equipo.

James tuvo que estar bajo observación médica alrededor de 72 horas y por esa razón, el centrocampista no estuvo en la convocatoria para los partidos contra LA Galaxy y San Diego FC

Sin embargo, luego de un tiempo, el mediocampista se reincorporó a los entrenamientos con su equipo el pasado lunes 6 de abril, donde nuevamente fue retomando su forma.



El '10' retorno oficialmente a las canchas con el Minnesota United el martes 14 de abril de 2026, en un encuentro por la US Open Cup contra el Sacramento Republic FC, partido que ganó el equipo de Rodríguez. En este encuentro, el colombiano además de ser titular, llegó a tener una participación de 66 minutos. En dicho encuentro, 'los bribones' lograron conseguir un pase directo a los octavos de final del torneo.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Minnesota United, en un partido de la MLS Getty Images

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A qué hora juega HOY el Minnesota United de James Rodríguez vs. FC Dallas por la fecha 9 de la MLS

El Minnesota United FC, actualmente ocupa la sexta posición en el torneo de la MLS con 14 puntos y se encuentra en una buena racha de partidos ganados. Es por ello, que el próximo desafío al cual se enfrentará en la MLS será este miércoles 22 de abril, en condición de visitante, frente al FC Dallas por la jornada regular de la MLS.

El encuentro tiene como horario las 7:30 de la noche, de nuestro país, y se disputará en el Estadio Toyota de Texas, en la ciudad de Frisco, Texas.

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