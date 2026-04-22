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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de los Alpes 2026, tras la etapa 3: Egan Bernal se metió en el podio

Clasificación general del Tour de los Alpes 2026, tras la etapa 3: Egan Bernal se metió en el podio

Este miércoles, la tercera jornada del Tour de los Alpes 2026 tuvo alta montaña y el colombiano Egan Bernal fue protagonista con un gran ataque sobre el final.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Egan Bernal en la etapa 3 del Tour de los Alpes 2026.
Egan Bernal en la etapa 3 del Tour de los Alpes 2026.
Getty Images.

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