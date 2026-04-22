Clasificación general del Tour de los Alpes 2026, tras la etapa 3: Egan Bernal se metió en el podio

Este miércoles, la etapa 3 del Tour de los Alpes 2026 se desarrolló con un recorrido entre Laces y Arco con un recorrido de 174 kilómetros y alta montaña. El ganador fue el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quien se impuso en el esprint final al italiano Tommaso Dati (Team Ukyo) y al colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers).

El británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) se tomó la revancha al esprint imponiéndose con autoridad en la tercera etapa del Tour de los Alpes disputada entre Latsch/Laces y Arco, sobre 174,5 kilómetros, en la que mantuvo el liderato el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora).

En la primera etapa Pidcock (Leeds, 26 años) tuvo que conformarse con la segunda plaza en Innsbruck, batido por el italiano Tommaso Dati, pero esta vez en Arco el doble campeón olímpico de BTT le ganó el pulso al corredor transalpino del Ukyo.

Pidcock se mostró intratable por velocidad. Atacó de lejos, antes de la última curva, y mantuvo la primera plaza hasta levantar los brazos con un tiempo de 4h25:25, seguido de Dati y del colombiano Egan Bernal (Ineos). Una jornada previa a la etapa reina que se cerró a una media de 39,4 km/hora, en la que los ataques entre favoritos brillaron por su ausencia.



En la general sigue al mando Pellizzari, con 4 segundos de ventaja sobre el neerlandés Tymen Arensman (Ineos) y 6 respecto a Egan Bernal (Ineos). La lucha entre el Red Bull del líder y el Ineos del colombiano promete espectáculo en las 2 etapas restantes.

Tom Pidcock, ganador de la etapa 3 del Tour de los Alpes 2026. Getty Images.

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Clasificación general del Tour de los Alpes 2026, tras la etapa 3

1. Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - hansgrohe – 11:13:06

2. Thymen Arensman – INEOS Grenadiers – +0:04

3. Egan Bernal – INEOS Grenadiers – +0:06

4. Mattia Gaffuri – Team Picnic PostNL – +0:06

5. Aleksandr Vlasov – Red Bull - BORA - hansgrohe – +0:10

6. Mathys Rondel – Tudor Pro Cycling Team – +0:19

7. Jakob Omrzel – Bahrain - Victorious – +0:29

8. Chris Harper – Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team – +0:29

9. Alex Tolio – Bardiani CSF 3 Sabel – +0:29

10. Domenico Pozzovivo – Solution Tech NIPPO Rali – +0:29