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Gol Caracol  / Marcas chinas rompen con Kylian Mbappé, tras sus declaraciones sobre un meme de Mao Zedong

Marcas chinas rompen con Kylian Mbappé, tras sus declaraciones sobre un meme de Mao Zedong

La polémica estalló tras una entrevista en la que Mbappé mencionó un meme que lo comparaba con un "dictador chino", generando una crisis diplomática y comercial.

Por: EFE
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Foto: AFP

El Diario del Pueblo, medio oficial del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), afirmó este miércoles que el futbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé es ya un "lastre" para las marcas después de sus palabras sobre un 'meme' que lo compara con Mao Zedong, y justificó la ruptura de sus contratos en China.

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En un comentario publicado en su plataforma digital de opinión, el periódico señaló que, aunque el delantero internacional francés posee talento futbolístico y un elevado valor comercial, ambos pueden volverse en su contra cuando una figura pública "traspasa los límites" con sus declaraciones.

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"Ninguna marca quiere asociarse con un lastre", afirmó el medio, que consideró que la decisión de empresas y plataformas chinas de distanciarse del jugador responde tanto a "cuestiones de principios" como a la "lógica comercial".

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El artículo, publicado después de que Mbappé pidiese disculpas, sostiene que las personalidades internacionales deben "respetar la historia, las costumbres y los sentimientos nacionales" de los países en los que desarrollan actividades comerciales.

"No se puede disfrutar de los enormes beneficios de un mercado mientras se menosprecia o incluso ofende la historia, la cultura y los sentimientos nacionales que allí se aprecian", argumentó el rotativo.

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La controversia comenzó cuando Mbappé afirmó en una entrevista que uno de sus 'memes' favoritos mostraba su rostro superpuesto al de un "dictador chino", sin mencionar expresamente a Mao.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Mbappé
Foto: AFP

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Las declaraciones provocaron el martes la ruptura de acuerdos con las empresas chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground, mientras que la radiotelevisión estatal confirmó la suspensión de las retransmisiones de LaLiga y de los partidos relacionados con el delantero.

Mbappé pidió posteriormente disculpas en tres idiomas y expresó su respeto por el pueblo chino y su historia.

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Además, LaLiga se reunió este martes con el embajador de China en España, Yao Jing, para "abordar la situación generada por las declaraciones de Kylian Mbappé y buscar soluciones que permitan superar este episodio", según informó en sus redes sociales el presidente de la patronal, Javier Tebas.

El mandatario recordó que la relación construida con el país asiático se ha basado en "el respeto mutuo, la confianza y la cooperación", valores que ahora deben prevalecer y fortalecerse.

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