Exjugador de Santa Fe y Millonarios se destapó y analizó duro momento; "me lo merezco"

Harold Santiago Mosquera repasó su complejo presente en Cerro Porteño. Tras superar un calvario de lesiones y periodos al margen del grupo, el colombiano reconoció sus errores del pasado, analizó las exigencias del fútbol paraguayo y reafirmó su compromiso con la institución guaraní.

Y es que el exMillonarios y Santa Fe jugó recientemente con la reserva del 'ciclón' del Barrio Obrero, fueron 45 minutos en los que Mosquera recuperó sensaciones, volvió a tocar la pelota en un campo de juego; se reencontró con lo que más le gusta, luego de un periodo sumamente complejo en lo personal y profesional.

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"Contento porque el equipo ganó. En lo personal me siento muy feliz y con mucha ilusión de entrenar. Han sido meses difíciles, pero todos conocen mis condiciones", comenzó señalando el atacante en charla con el periodista Juan G. Denis.

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Además, reflexionó con autocrítica sobre las dificultades que encaró al desembarcar en el balompié paraguayo. Lejos de poner excusas, Harold Santiago Mosquera asumió la responsabilidad por el bajo rendimiento y los problemas físicos que marcaron su arranque en la institución 'azulgrana', reconociendo que no llegó en la forma adecuada.



"Tengo las condiciones para marcar la diferencia, venía de un buen presente. Igual, me merezco lo que me pasó. Nunca pensé que fuera así, el llegar con sobrepeso y en muchas situaciones que no me tomé muy en serio. Para nadie es un secreto que es una lesión súper difícil, nunca esperé algo así y desde que llegué empecé a sufrir eso. Pero hoy en día todo es diferente", confesó con notable franqueza.

Santiago Mosquera en su paso por Millonarios. Foto: archivo Colprensa

Pero uno de los momentos más duros para el exjugador de Millonarios fue estar apartado del plantel principal, una situación que calificó como un golpe anímico importante dentro de su carrera.

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"Estando en la cancha el fútbol te da revanchas, te puedes defender. Desde afuera es muy difícil, la verdad no se lo deseo a nadie (a los jugadores apartados). Uno no quiere que las cosas salgan mal, uno trabaja bien en la semana; por eso fue tan importante la victoria", afirmó.

Mosquera también analizó el choque de estilos entre el fútbol colombiano y la exigencia física de la paraguaya, un factor que aceleró su proceso de aprendizaje.

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"En Colombia todos saben que el juego es mucho más técnico. Aquí priman la intensidad, el marcaje y el estar encima del rival, situaciones a las que nosotros los colombianos no estamos tan acostumbrados. Pero eso no quiere decir que no estuviera dispuesto a adaptarme. Debo buscar la manera de hacerlo lo más rápido posible y seguir trabajando para ayudar", explicó.

Sobre su relación con el cuerpo técnico de Cerro Porteño, destacó la confianza que le ha transmitido el entrenador Gustavo Costas para recuperar el protagonismo: "El profe me conoce y sabe de mis condiciones. He hablado con él y me dice que me concientice de que puedo aportar al equipo".

Palabras de Santiago Mosquera luego de sumar minutos en la categoría Reserva.



​"Contento porque el equipo ganó."



"​En lo personal, muy feliz, con mucha ilusión de entrenar. Han sido meses difíciles, todos saben de mis condiciones."



"​Debo buscar la manera de adaptarme lo más… pic.twitter.com/1U2i8CN1c1 — Juan G. Denis C. (@JuanGDENIS) October 27, 2026

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Hay que precisar que el extremo de 31 años, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, y remarcó que su mentalidad está enfocada exclusivamente en el trabajo diario y en revertir la imagen dejada en sus primeros meses.

"El enfoque está en el día a día, en darle lo mejor a Cerro. Hoy estoy aquí y espero que las cosas mejoren. Yo me lo merezco porque trabajo duro y quiero irme bien de este club", concluyó.