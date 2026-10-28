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Gol Caracol  / Se retira leyenda del tenis; tricampeón de Grand Slam que le plantó cara a Federer, Nadal y Djokovic

Se retira leyenda del tenis; tricampeón de Grand Slam que le plantó cara a Federer, Nadal y Djokovic

A los 41 años y tras más de dos décadas en la élite, el tricampeón de Grand Slam y exnúmero 3 del mundo puso fin a su trayectoria en el tenis este martes en Basilea, tras caer en primera ronda.

Por: AFP
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Stanislas Wawrinka, se retira del tenis profesional.
Stanislas Wawrinka, se retira del tenis profesional.
AFP

El veterano Stan Wawrinka, triple ganador de torneos de Grand Slam y ex número tres del mundo, puso fin a su larga carrera este martes, a los 41 años, tras perder ante el checo Jiri Lehecka (21º) 7-5, 7-6 (7/2) en primera ronda del ATP 500 de Basilea.

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Profesional desde 2002, el jugador del cantón de Vaud, caído al puesto 151 del ranking mundial, deja el circuito con 16 títulos ganados, entre ellos el Abierto de Australia y el Masters 1000 de Montecarlo en 2014, Roland Garros en 2015 y el US Open en 2016.

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Campeón olímpico en dobles en los Juegos de Pekín 2008, junto a su ilustre compatriota Roger Federer, Wawrinka también ganó la Copa Davis en 2014.

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Con el británico Andy Murray, ex número 1 del mundo y también triple ganador de torneos de Grand Slam, fue uno de los pocos jugadores que lograron disputarle el dominio casi absoluto a Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic en los Grand Slams.

Wawrinka es además uno de los tres únicos jugadores que han derrotado a Federer, Nadal, Djokovic y Murray en alguno de los cuatro torneos grandes del tenis mundial.

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El suizo ya había sido homenajeado el lunes en Basilea durante una ceremonia en presencia de la ex número uno mundial Martina Hingis. Es el tercer antiguo miembro del top 10 que se retira en pocas semanas, después del japonés Kei Nishikori y el francés Gaël Monfils.

Stanislas Wawrinka, ex número tres del ranking ATP
Stanislas Wawrinka, ex número tres del ranking ATP
AFP

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En su última temporada en el circuito, Wawrinka se destacó al alcanzar en enero la tercera ronda del Abierto de Australia y lograr reincorporarse brevemente al top 100 mundial a finales del invierno (boreal).

Desde que cumplió los cuarenta en marzo de 2025, el tenista de Lausana ha ganado doce partidos en el circuito principal, un récord desde la creación del circuito ATP en 1990.

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Ganador de su último título ATP en Ginebra en 2017, el diestro con un temible revés a una mano sufrió después varias lesiones y se sometió en particular a dos operaciones en la rodilla izquierda y a dos en el pie izquierdo.

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