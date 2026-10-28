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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cuándo volvería Luis Díaz a jugar con Bayern Múnich, ante lesión en Champions League

Cuándo volvería Luis Díaz a jugar con Bayern Múnich, ante lesión en Champions League

Luis Díaz se lesionó el pasado 21 octubre en el empate a dos contra Arsenal por la Champions League, y ahora, el guajiro deberá 'ponerse las pilas' en la recuperación.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de oct, 2026
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Luis Díaz, calentando en la previa de un partido con Bayern Múnich.
Luis Díaz, calentando en la previa de un partido con Bayern Múnich.
AFP

El Bayern Múnich presenta una enfermería bastante poblada de cara a una nueva edición del 'Der Klassiker' frente al Borussia Dortmund, que se disputará este sábado 31 de octubre en el Allianz Arena, y siendo uno de esos integrantes, el colombiano Luis Díaz.

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La lista de bajas confirmadas y jugadores entre algodones representa un reto importante para el planteamiento del equipo 'bávaro' en este tramo de la temporada. Y es que además del guajiro, Vincent Kompany no podrá contar con Manuel Neuer, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlović, Min-Jae Kim y Bara Sapoko Ndiaye.

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Con respecto a Díaz Marulanda hay que puntualizar que "sufrió un desgarro muscular leve en el isquiotibial izquierdo", según el reporte que divulgó el 'grande de Baviera' tras el 2-2 frente al Arsenal por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. Aunque el Bayern no especificó el tiempo de baja del exLiverpool, en los medios internacionales dieron un tiempo estimado de baja.

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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¿Cuándo volvería Luis Díaz a jugar con Bayern Múnich, ante lesión en Champions League?

En ese orden de ideas, según estimaciones del cuerpo médico 'bávaro' y reportes de la prensa alemana, el tiempo de recuperación para el mundialista con la Selección Colombia será de cuatro a seis semanas. Por lo tanto, si la evolución muscular es favorable y no se presentan complicaciones, su regreso a la competición oficial está prevista para el viernes 20 de noviembre, cuando el Bayern Múnich reciba al Colonia en el Allianz Arena por la Bundesliga.

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Además de perderse el clásico del fútbol alemán el próximo 31 de octubre, 'Lucho' queda con un margen muy ajustado de cara a los compromisos de la fecha FIFA de noviembre con la 'tricolor' y que serán frente a Chile, por lo que el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo seguirá muy de cerca su evolución médica.

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Los partidos que se perdería Luis Díaz con Bayern Múnich

  • 25 de octubre: Friburgo - Bayern Múnich (Bundesliga - Ya se jugó)
  • 28 de octubre: Bayern Múnich vs. FC Magdeburg (DFB Pokal)
  • 31 de octubre: Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund (Bundesliga)
  • 3 de noviembre: Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich (Champions League)
  • 7 de noviembre: Mainz 05 vs. Bayer Múnich (Bundesliga).
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