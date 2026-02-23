Marcelo Gallardo no es más técnico de River Plate; anunció su último partido en el banquillo

Marcelo Gallardo, ídolo y técnico con más títulos de River Plate, anunció este lunes que dirigirá su último partido al mando del club de la banda roja el próximo jueves, cuando el Millonario enfrente a Banfield en el estadio Monumental por el torneo Apertura del fútbol argentino.

En su segundo ciclo como entrenador de River, que comenzó en agosto de 2024, Gallardo no consiguió levantar una decepcionante campaña de 2025, sin títulos, y actualmente atraviesa un inicio de campaña flojo, con tres derrotas consecutivas en la liga.

"Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos", dijo El Muñeco, visiblemente abatido, en un video publicado a través de las redes sociales del equipo de Buenos Aires.

Información en desarrollo...