“Hubo un incidente con Lionel Messi, lo saludé y el consideró que no; la relación, perjudicada”

Luego de la traumática salida de Lionel Messi del Barcelona, la relación con el que era el presidente del club en ese momento, Joan Laporta, cambió radicalmente y hasta la fecha todo indica que el astro argentino sigue con algún rencor con el dirigente, tal y como él mismo lo confirmó.

En una entrevista en las últimas horas con 'Catalunya Radio', Laporta decidió ser sincero al hablar de cómo está con el ídolo del club culé, dejando ver que no están en los mejores términos.



La mala relación de Lionel Messi y Joan Laporta

"La relación con Messi no es la que era. Hubo un incidente también en la entrega del Balón de Oro en el que yo fui a saludarle y él consideró que no teníamos que saludarnos", contó el dirigente de entrada, confesando sin filtro que "la relación está perjudicada, pero él es un mito del barcelonismo".

Seguido a eso, Joan Laporta se refirió a si en algún momento volverá a tener cercanía o una charla con el astro argentino, a lo que respondió que "a partir de ahí (tras la gala del Balón de Oro), hubo algún acercamiento y esperemos que esto suceda en el futuro".

Lionel Messi en el Spotify Camp Nou - Foto: Messi Instagram

Sobre el mismo tema, al más reciente presidente del Barcelona le consultaron sobre la más reciente visita de Lionel Messi al Camp Nou, y de si ve cercano que pueda regresar, por lo menos a tener un reconocimiento no solo por parte de la institución, sino de los hinchas.



"Sabía que estaba por Barcelona porque la selección argentina jugaba por aquí, pero de lo otro no sabía nada. Está claro que si Messi desea acceder al campo, se le debe dejar entrar siempre que sea posible. Es su casa. Y eso es lo que pasó", afirmó Laporta, quien luego añadió que "'Leo' se merece una estatua en el Camp Nou como la tienen Cruyff y Kubala. También se merece un homenaje y creemos que el momento de hacerlo es cuando el estadio esté totalmente acabado y con más de 100 mil espectadores".