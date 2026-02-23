Síguenos en:
Gol Caracol  / Atentos con Bolivia para el Mundial 2026; se conoció último partido antes del repechaje

Atentos con Bolivia para el Mundial 2026; se conoció último partido antes del repechaje

Desde Bolivia confirmaron la noticia de lo que será el duelo preparatorio antes de jugarse el cupo al Mundial 2026. El rival será Trinidad y Tobago antes de la repesca, que será a finales de marzo.

Por: EFE
Actualizado: 23 de feb, 2026
Selección Bolivia
Selección Bolivia en partido preparatorio antes de repechaje Mundial 2026 - Foto:
Bolivia La Verde

