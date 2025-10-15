Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia llevaría al Mundial 2026 más jugadores de los pensados; vendría sorpresa

Selección Colombia llevaría al Mundial 2026 más jugadores de los pensados; vendría sorpresa

La escuadra ‘cafetera’ podría incluir en la convocatoria para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá a futbolistas que no estaban en el radar.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia podría llevar a 30 jugadores al Mundial de 2026.jpg
La Selección Colombia podría llevar al Mundial a varios que están afuera del radar.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad