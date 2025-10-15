Selección Colombia llevaría al Mundial 2026 más jugadores de los pensados; vendría sorpresa

La Selección Colombia podría ir con más de los 26 futbolistas de los que hoy se habla para el Mundial de 2026, algo que se confirmaría en marzo, 3 meses antes de la cita orbital.

Así lo anticipó el periodista argentino Juan José Buscalia en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, donde señaló que esto daría pie a que las convocatorias sean más diversas e incluyan a hombres con los que hasta el momento no se contaba.

De hecho, se trataría de una modificación que implementaría la FIFA, ente organizador del campeonato, para que cada uno de los elencos clasificados a la Copa del Mundo pueda asistir a ella con un 30 futbolistas.



Selecciones podrían ir al Mundial 2026 con 30 jugadores

El comentarista dio el adelanto de la siguiente manera: “Esto va a quedar confirmado en marzo. Para el Mundial de 2026 hay que preparase para una lista de 30 jugadores”.

Y explicó que todo se debe a solicitud de los propios estrategas: “La FIFA atendió algunos pedidos de entrenadores que creen que con 26 jugadores es insuficiente afrontar los 8 partidos que se necesitan para ser campeón o para quedar entre los 4 primeros”.



Por último, indicó que esto es algo que ya se maneja entre las escuadras clasificadas: “La mayoría de los seleccionadores nacionales ya saben que esto va a ser así y probablemente en las próximas convocatorias vamos a ver mucha más búsqueda de jugadores que no estaban en el radar”.

Hasta el momento, cada equipo estaba autorizado a inscribir a 26 futbolistas en la Copa del Mundo, de los cuales 3 debían ser arqueros, motivo por el que había quejas de técnicos que argumentaban quedarse cortos en la conformación de sus planteles.

De hecho, para la última citación de la Selección Colombia, la de los amistosos de octubre en Estados Unidos contra México (triunfo 4-0) y Canadá (empate 0-0), fueron citados 25 jugadores por el argentino Néstor Lorenzo, que con la ampliación de cupos seguramente podrá darles oportunidad a aquellos que aún no han vestido la camiseta amarilla, a jóvenes talentos o a más cartas del fútbol nacional.