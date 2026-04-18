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Gol Caracol  / Marruecos y su plan para llegar en forma al Mundial 2026 y brillar como en Qatar 2022

Marruecos y su plan para llegar en forma al Mundial 2026 y brillar como en Qatar 2022

Después de haber hecho historia y ser cuarto en territorio catarí, la selección marroquí quiere mejorar ese resultado en el Mundial 2026 y confirmó una noticia.

Por: EFE
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Marruecos finalizó cuarto en Qatar 2022 y espera mejorar su participación en el Mundial 2026
Marruecos finalizó cuarto en Qatar 2022 y espera mejorar su participación en el Mundial 2026
AFP

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