Martín Palermo y el 'vaciadón' que se llevó, por fallar tres penales contra la Selección Colombia

A varios años de aquel triunfo colombiano frente a Argentina, en la Copa América de 1999, todavía se habla de dicho compromiso; especialmente por los tres penaltis fallados de Martín Palermo, quien fue uno de los señalados en la derrota ‘albiceleste’.

Y es que, de manera increíble, el jugador argentino tuvo tres oportunidades desde el punto blanco para anotar frente a los ‘cafeteros’; sin embargo, en las tres falló, ganándose las críticas no solo de la hinchada, sino que también se su entrenador en ese momento.

Y ahora, tras varios años de aquel partido, Palermo se refirió sobre el tema en una entrevista con ‘ESPN’, donde explicó el porqué se hizo cargo en tres oportunidades de la pena máxima, además de revelar el regaño que se ganó por Marcelo Bielsa, quien no pasó por alto aquella situación.

"Yo venía de hacerle dos goles a Ecuador en el primer partido y ya hablaban de quién iba a ser el goleador, si Palermo o Ronaldo”, indicó de entrada Martín, contextualizando a todos sobre el momento en el que enfrentaba a la Selección Colombia, pues, en su intención de convertirse en el artillero de la competencia, buscó por todos los méritos y caminos posibles aumentar su cuota goleadora.

⚽ PALERMO CONTÓ CÓMO FUE LA SITUACIÓN CON BIELSA DESPUÉS DE FALLAR LOS 3 PENALES



🗣 “Bielsa después del partido nos reunía, había video o charla. Cuando termina la charla me pide que me quede, y él clarito me dijo: 'Fue muy egoísta, pensó en usted y no en el equipo'. Yo asumí… pic.twitter.com/bbfJ4hATxk — Diario Olé (@DiarioOle) August 29, 2025

Publicidad

No obstante, al final las cosas no salieron como él esperaba y, después de fallar tres penaltis en un mismo partido, el regaño no se hizo esperar: “En ese momento Bielsa estaba expulsado, pero yo hablé con él después".

"Luego de esa charla me pidió que me quede y me dijo: 'usted fue muy egoísta, pensó en usted y no en el equipo'. Yo le dije que podía tener razón, pero que asumí la responsabilidad que tenía de ser el designado", agregó Martín Palermo, dejando claro que la responsabilidad de cobrar era de él, e independiente a haber fallado, siguió haciéndose cargo de esto porque él era el principal encargado desde el punto blanco.

Publicidad

“A mí nadie me dijo que me fuera. Si viene un compañero y me dice 'dame la pelota, salí de acá', yo me voy. Bielsa tuvo razón en ese sentido, pero yo también cumplí con que yo era el designado”, concluyó el exfutbolista argentino, quien todavía recuerda aquella derrota por 3-0 contra la Selección Colombia.

Martín Palermo celebrando gol frente a Perú - Foto: AFP

Al final de aquella Copa América en 1999, Palermo terminó con tres goles en su cuenta personal, quedando a dos de distancia de Ronaldo Nazario, quien se llevó la bota de oro por ser el máximo artillero del certamen.

De haber anotado esos tres penaltis, la historia hubiese sido muy diferente para el argentino.