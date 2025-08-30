Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Sergio Ramos y su debut como cantante; brilla en Monterrey, pero no olvida al Real Madrid

Sergio Ramos y su debut como cantante; brilla en Monterrey, pero no olvida al Real Madrid

Este domingo 31 de agosto, el defensa español Sergio Ramos lanzara en las plataformas digitales su primera canción como solista. Se trata de un homenaje al conjunto 'merengue'.

Sergio Ramos marcó su primer gol con los Rayados de Monterrey en la Liga MX.
Sergio Ramos marcó su primer gol con los Rayados de Monterrey en la Liga MX.
Azael Rodriguez/Getty Images
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 30, 2025 07:32 a. m.