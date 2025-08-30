Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nelson Deossa recibió una gran noticia en Real Betis; el DT Manuel Pellegrini confirmó todo

Nelson Deossa recibió una gran noticia en Real Betis; el DT Manuel Pellegrini confirmó todo

Este sábado, el entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, habló en rueda de prensa y entregó importantes detalles de cara al encuentro frente al Athletic de Bilbao.

Nelson Deossa en el entrenamiento de Real Betis.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 30, 2025 07:19 a. m.