Abren cursos gratuitos de natación en piscinas públicas de Bogotá; cómo inscribirse

Los cursos de natación se dictarán en febrero de 2026 en los Centros Felicidad (CEFE) ubicados en Fontanar del Río, Tunal y San Cristóbal.

Para ello, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) abrió inscripciones en la plataforma de Portal Ciudadano para los interesados en el aprendizaje y perfeccionamiento de técnicas acuáticas en distintos niveles.

Luego de llenar todos los requisitos, cada persona debe aceptar los términos y condiciones para luego recibir información sobre lugares y horarios en los que se impartirán las lecciones.



¿Cuándo son los cursos gratis de natación en Bogotá?

Los cursos empezarán entre el 4, 6 y 7 de febrero de 2026 y van hasta el 5, 6 y 8 de marzo. Se llevarán a cabo a las 8:00 de la mañana en las piscinas de Fontanar, Tunal y San Cristóbal.



¿Cómo inscribirse en cursos gratis de natación?

Los registros se abrieron en la plataforma de Portal Ciudadano, están dirigidos a población de ambos géneros con edades de 5 a 75 años y se habilitarán hasta agotar cupos. La convocatoria es abierta y para todos los niveles.