Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Barcelona y una aplastante victoria para cerrar la pretemporada: 5-0 sobre el Como

Barcelona y una aplastante victoria para cerrar la pretemporada: 5-0 sobre el Como

Este domingo, con doblete de Lamine Yamal incluido, Barcelona no tuvo piedad con el recien ascendido Como y le propinó una 'paliza' en el estadio Johan Cruyff.