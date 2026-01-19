Anuncian a legendaria banda de rock para el Super Bowl 2026; ‘show’ para varias generaciones

Se trata de Green Day, banda fundada en 1987, elegida para hacer parte del 'Salón de la Fama del Rock and Roll' y que participará en la ceremonia de apertura del Super Bowl LX, definición que podría tener presencia colombina en el terreno de juego.

"Celebrar los 60 años de historia del Super Bowl con Green Day es una forma increíblemente conmovedora de abrir el espectáculo. Esperamos que sea un festejo colectivo de los aficionados en el estadio y en todo el mundo", dijo Tim Tubito, director de eventos de la NFL.

Coming soon on Super Bowl Sunday: @GreenDay to open the #SBLX opening ceremony, LIVE from Levi's Stadium! pic.twitter.com/OdcPXhjQ1D — NFL (@NFL) January 19, 2026

El grupo estadounidense, ganador de 5 premios Grammy, se une a más cantantes anunciados para dicho evento, como Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones.

Entre tanto, el ‘show’ del medio tiempo en el Levi's Stadium, de Santa Clara (California), quedará a cargo del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny,



¿Qué dijo Green Day por invitación al Super Bowl 2026?

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, integrantes de la agrupación, se mostraron orgullosos de ser parte de la celebración. "Estamos muy emocionados de inaugurar el Super Bowl 60 en nuestra casa. Estamos honrados de celebrar a los jugadores más valiosos que han dado forma a este deporte y cantar para los aficionados de todo el mundo", indicó Armstrong, el vocalista.



Por su parte, Bad Bunny emitió un vídeo promocional titulado "El 8 de febrero el mundo bailará", lo que sumó a la polémica por su designación debido al rechazo de seguidores del movimiento trumpista ‘Maga’ (make américa great again), que en español traduce: hacer a América grande otra vez.

En la pieza suena su reciente éxito 'Baile inolvidable', del álbum "Debí tirar más fotos", mientras él baila en un jardín junto con una latina, que luego es relevada por hombres y mujeres de distintas nacionalidades.

Los ganadores de las series Broncos-Patriots y Rams Seahawks disputarán el Super Bowl LV el domingo 8 de febrero de 2026 a partir de las 6:30 de la tarde, hora colombiana.

En video, uno de los éxito de Green Day:

