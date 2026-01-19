Colombiano Christian González, a un partido del Super Bowl 2026; confirman fecha y TV para verlo

New England Patriots, elenco de Christian González, colombiano que venía de superar una conmoción cerebral, superó 28-16 bajo la nieve de Boston a la temible defensa de Houston Texans y selló su paso a la final de la Conferencia Americana de la NFL, en la que se medirá con los Denver Broncos.

La escuadra texana llegaba con 10 victorias consecutivas, pero cometió 5 pérdidas de balón, 4 de ellas intercepciones, de las que no logró reponerse.

Drake Maye, el mariscal de campo que ha devuelto la ilusión a New England Patriots, terminó el partido con 16 pases completados de 27 intentos, 3 de ellos de 'touchdown', para 179 yardas.

De hecho, Maye, junto a Matthew Stafford, es uno de los máximos candidatos para ser nombrado como el jugador más valioso de la temporada.

Christian González, a un juego de ir al Super Bowl 2026; fecha y TV

El equipo del colombiano deberá presentarse en condición de visitante contra Broncos de Denver, que se impusieron ganaron 33-30 sobre Buffalo Bills, para buscar su tiquete al Super Bowl.

El duelo está programado para llevarse a cabo el domingo 25 de enero a las 3:00 de la tarde en el estadio Empower Field at Mile High, contienda que irá por televisión mediante señal de ESPN.

Entre tanto, el mismo día, pero en la otra semifinal, en la que se define al ganador de la Conferencia Nacional, Los Angeles Rams recibirá a Seattle Seahawks.

Los ganadores de las series Broncos-Patriots y Rams Seahawks disputarán el Super Bowl LV el domingo 8 de febrero e de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, lugar en el que se coronará al gran campeón del año.

Con información de Efe.