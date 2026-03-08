Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Colombia, eliminada del Clásico Mundial de Béisbol; tercera derrota, tras perder con Cuba

Colombia, eliminada del Clásico Mundial de Béisbol; tercera derrota, tras perder con Cuba

Una nueva edición del Clásico Mundial de Béisbol en la que la 'tricolor' no avanza de la fase de grupos y, contra Panamá, buscará cerrar con al menos un triunfo.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 8 de mar, 2026
Comparta en:
Colombia perdió con Cuba en la fecha 3 del Clásico Mundial de Béisbol 2026
Colombia perdió con Cuba en la fecha 3 del Clásico Mundial de Béisbol 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad