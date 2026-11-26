Boca Juniors, flamante campeón de la Copa Sudamericana, derrotó este miércoles por 2-0 a Independiente Rivadavia y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura. En la cancha estuvieron los dos futbolistas colombiano Sebastián Villa y Álvaro Montero, quienes nuevamente fueron fundamentales para el triunfo del equipo 'xeneize'.

Un gol de penalti de Leandro Paredes y otro del uruguayo Miguel Ángel Merentiel inclinaron la balanza del lado del equipo azul y oro, que en la próxima fase se medirá este domingo con Gimnasia y Esgrima La Plata, que el lunes goleó por 4-2 a Newell’s Old Boys.

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Sobre Sebastián Villa fue una de las figuras, con una puntuación de 8/10 para el medio 'TyC Sports', que no dudó en elogiar una vez más al atacante antioqueño, de quien destacaron que "en el momento decisivo del año, el colombiano está en su mejor momento", y de paso lo describieron como un jugador "imparable, eléctrico. Hoy es el jugador más desequilibrante del fútbol argentino".

Sebastián Villa en Boca Juniors Copa Sudamericana AFP

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Cabe recordar que el jugador paisa viene de dar una asistencia y ser uno de los mejores futbolistas en la final de la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano de Barranquilla, siendo un dolor de cabeza constante para la defensa del Atlético Mineiro, en el definitivo 2-0, el pasado sábado.



Pero otro que no se le queda atrás a Sebastián Villa es Álvaro Montero, quien se afianzó como el arquero titular de Boca Juniors a punta de apariciones cuando lo exigen. Por eso, en el citado medio argentino resaltaron que "otra vez demostró que es un arquero de equipo grande. Su actualidad ilusiona cada vez más", y mencionando que "esta noche, sacó la que tenía que sacar en el primer tiempo luego del error de Milton Delgado y después respondió siempre bien. Firme", a pesar de que no le llegaron en tantas oportunidades. Recibió una calificación de 7/10.

Álvaro Montero y Sebastián Villa, campeones de la Tabla Anual con Boca Juniors. Foto: AFP

Tres días después, este miércoles, Boca Juniors se medirá con afrontará la final de la Copa Argentina contra Platense.

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Los otros partidos de los cuartos de final del Torneo Clausura pondrán frente a Instituto contra River Plate, a Vélez Sarsfield con Independiente y a Rosario Central contra Barracas Central.

Boca Juniors ya tiene dos títulos en la actual temporada, tras el trofeo de la Copa Sudamericana y la de la tabla anual del fútbol argentino. Ahora, ya están en cuartos de final de la liga, y se encuentran en la final de la copa, donde se medirán a Platense, el próximo miércoles 2 de diciembre.