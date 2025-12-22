Colombianos ganaron partido de ‘micro’ en Argentina y los sacaron a botellazos

Se trató de un encuentro amistoso organizado en la capital argentina por Pablo Nonis, creador de contenido para redes sociales de ese país y conocido bajo la denominación ‘El rey de la balanza’.

El compromiso tuvo como equipo invitado a un combinado de Colombia, que jugó con los colores de la bandera nacional en su camiseta, liderado por el Alexánder Rodríguez, jugador de calle conocido como ‘Alex 00’.

La contienda, que tuvo tribunas llenas y transmisión ‘online’ desde el coliseo Malvinas Argentinas, propiedad del club Argentinos Juniors y escenario con capacidad para 10.000 espectadores en el que el clima siempre fue hostil en contra del elenco ‘cafetero’.



Equipo de microfútbol de Colombia, bajo lluvia de botellas en Argentina

El partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario, ya que los dueños de casa empezaron ganando y los ‘cafeteros’ igualaron sobre el final. Por ello fue necesario ir a la tanda de penaltis, donde la victoria fue 1-2 a favor de la vista.

Y aunque el compromiso estuvo lleno de interrupciones y casi es suspendido debido a las constantes agresiones del público hacia los jugadores colombianos, lo más grave llegó al final.



A lo largo de la confrontación, hubo lanzamiento de objetos, principalmente de botellas, hacia el quinteto colombiano. De hecho, el propio Pablo Nonis debió pedir por los altoparlantes del lugar un mejor comportamiento del público para evitar que se cancelara el evento o que la violencia escalara.

Bajo ese ambiente llegó la serie de cobros desde el punto penal, tras la cual los ‘cafeteros’ no pudieron celebrar debido a que la lluvia de botellas sobre ellos nuevamente apareció.

En consecuencia, debieron salir corriendo hacia su camerino, ya que las condiciones de seguridad no eran óptimas ni había presencia policial en el lugar. Por fortuna, no hubo herido o lesionados y los incidentes no pasaron a acciones mayores.

En video, el resumen del partido y las agresiones del final: