David Alonso dio el salto y correrá el Mundial de Moto GP 2027; "emocionado al máximo"

El hispano colombiano David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024, será el compañero de equipo del francés Johann Zarco en la escudería LCR Honda propiedad del italiano Lucio Cecchinello, según se informó en las últimas horas, en una noticia que generó resonancia en nuestro país.

El anuncio se realizó en las redes sociales del equipo, en donde se observaron fotografías del mencionado deportista, que ha venido haciendo un interesante proceso, con reconocimiento a nivel internacional.

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Alonso ha logrado 32 podios, incluyendo 20 victorias, a lo largo de cuatro temporadas en su carrera profesional y entre sus logros destaca el título de Moto3 en 2024, y en 2027 dará el siguiente paso al ascender a MotoGP.

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Lucio Cecchinello, director y propietario del equipo, comenta en la nota difundida por su equipo que Alonso "ha demostrado un talento, una velocidad y una determinación extraordinarios, y estamos deseando trabajar juntos para alcanzar nuestros objetivos comunes".



En tanto, David Alonso dice estar "increíblemente emocionado y con muchas ganas de dar el salto a MotoGP", en un equipo del que señala es "muy profesional y con una gran experiencia", por lo que afirma que es "el lugar perfecto para comenzar mi adaptación y aprendizaje en MotoGP".

David Alonso, piloto colombiano, en una carrera de Moto2 AFP