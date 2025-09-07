Publicidad

David Alonso fue octavo en el Gran Premio de Cataluña; su compañero celebró

David Alonso fue octavo en el Gran Premio de Cataluña; su compañero celebró

En territorio español, el colombiano David Alonso tuvo una buena presentación, luego de mejorar 17 casillas en la competencia. El triunfo fue para Daniel Holgado, de su mismo equipo.

David Alonso, en el Gran Premio de Cataluña de Moto2.
Por: Caracol Sports
 /  EFE
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 08:21 a. m.