Hernán Torres: "Millonarios tuvo orden y lo hicimos bien, pero nos faltó el gol"

Minutos después de igualar a ceros con Independiente Santa Fe, Hernán Torres habló en rueda de prensa, refiriéndose al juego y la evolución que ha ido encontrando en este Millonarios desde que lo agarró, tras la grave crisis futbolística que terminó en la salida de David González.

“Los jugadores tuvieron compromiso y orden; lo hicimos bien, pero nos faltó el gol, que es lo que desequilibra los partidos, pero destacable lo que ellos hicieron en la cancha”, indicó de entrada en estratega ‘embajador’, quien no salió descontento con lo mostrado en la cancha de El Campín, este sábado 6 de septiembre.

No obstante, Hernán Torres enfatizó en lo importante de mejorar la efectividad en campo rival: “El equipo tuvo posibilidades; tuvimos la pelota, pero también tuvimos opciones de gol, nos faltó esa puntada final. Eso se consigue con trabajo y con convicción. Millonarios está agarrando esa confianza, le pasa a todos los equipos, altas y bajas y estamos saliendo de esas bajas”.

*Otras declaraciones de Hernán Torres:

¿Cómo analiza estos días de trabajo al mando del ‘embajador’?

“Tenemos que trabajar, pero es que no hay tiempo, caca dos días jugando es muy difícil, es muy poco el espacio que ternemos para trabajar. De a poco son las cositas que uno va metiendo y así el equipo ha ido asimilando cosas que se han pedido, pero con el transcurso de los partidos se va a ir viendo más ese trabajo”.

Millonarios y Santa Fe en duelo por la Liga BetPlay II-2025. Foto: Colprensa.

¿Cuál es la idea de juego que usted quiere?

“Hemos transmitido una idea en la presión, en zona uno y zona dos. Hoy el bloque estuvo cortico, atentos, todos atentos a respaldarnos, evitando que el equipo no se nos alargue en la presión o cuando salen del fondo hacerlo corticos; los muchachos lo han asimilado; queremos regresar a lo que Millonarios merece ser y en las posiciones que debe estar”.

¿Le tiene confianza a Santiago Giordana?

“Esos son los delanteros, a veces se les cierra el arco, pero cuando se les abre todo es gol; así es el fútbol. Lo que queremos es que siga jugando hasta que encuentre el gol, porque él llega muy bien a posición de anotar, se ubica muy bien y siempre está en posición de gol; lo que falta es que se les abra el arco. Él trabaja bien, se mueve bien, presiona los rivales, presiona a los centrales y cuando atacamos siempre está en posición de gol”.

¿Cuándo va a volver Leonardo Castro?

"Falta que Leonardo Castro agarre confianza en la competencia, esperemos tenerlo en la nómina contra Deportivo Pasto. Si todo sale bien, lo vamos a tener en la nómina; viene de menos a más. Es importante que tengamos todo el plantel recuperado, para hacer un trabajo más completo".