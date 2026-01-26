Síguenos en:
Rigoberto Urán, de cumpleaños, no se salvó de fuerte reclamo en pleno aeropuerto

Rigoberto Urán, de cumpleaños, no se salvó de fuerte reclamo en pleno aeropuerto

El exciclista colombiano llegó a 39 años de edad el lunes 26 de enero de 2026; sin embargo, en su fecha, debió afrontar una particular e inesperada situación.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 26 de ene, 2026
Rigoberto Urán cumplió 39 años y recibió reclamo en aeropuerto.jpg
Rigoberto Urán cumplió 39 años el 26 de enero de 2026.
Foto: @rigobertouran.

