Rigoberto Urán, de cumpleaños, no se salvó de fuerte reclamo en pleno aeropuerto

Rigoberto Urán cumplió años alejado de las bicicletas, como él mismo lo compartió en sus redes sociales en el día de su celebración, pues dejó ver lo que le ocurrió en un aeropuerto con su familia mientras estaba en tránsito.

El antioqueño, que ahora se dedica sus negocios personales y a llevar a diferentes regiones su evento denominado ‘Giro de Rigo’, quiso mostrarles a sus seguidores lo que pasó con su hija y el reproche que recibió en la terminal aérea en la que estaban.

De hecho, el propio Urán se encargó de registrar todo en video para dejar constancia del singular hecho.



Rigoberto Urán recibe fuerte reclamo en su cumpleaños

Según se puede ver en las imágenes emitidas por el antioqueño, su hija Carlota se enojó porque un fanático se acercó a él, lo que desató mal genio y llanto en la menor, que le reclamó duro a su papá en pleno aeropuerto.

“Ya saben, si me ven con Carlota, no me pidan fotos”, escribió el popular ‘Rigo’ junto a su publicación y adjuntó caras de risa.



Ya en el video, se escucha a Urán decirle a la niña a modo de respuesta: “¿No te gustó que el señor se tome una foto conmigo?, ¿entonces le digo que no o qué?”.

@rigobertouran.

Lo cierto es que el paisa no deja de compartir con sus fanáticos todos los instantes que vive en la intimidad de su familia, con lo cual siempre da de qué hablar debido a las curiosas situaciones que suele divulgar.

‘Rigo’ es una de las glorias del ciclismo de ruta que ha tenido Colombia si se tiene en cuenta su amplio reconocimiento internacional gracias a su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2012, así como sus subtítulos en los Giros de Italia de 2013 y2014 y en el Tour de Francia de 2017.