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Gol Caracol  / Más Deportes  / Histórico triunfo de María José Marín; ganó el Augusta National Women's Amateur de golf

Histórico triunfo de María José Marín; ganó el Augusta National Women's Amateur de golf

La golfista colombiano hizo historia, tras coronarse campeona del Augusta National Women's Amateur; siendo la primera sudamericana en hacerse con este trofeo.

Por: EFE
Actualizado: 4 de abr, 2026
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María José Marín levantando su título, en el Augusta National Women's Amateur de golf.
María José Marín levantando su título, en el Augusta National Women's Amateur de golf.
Foto: AFP.

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