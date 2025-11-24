Liverpool planea 'desquite' con golpe al Bayern Múnich tras partida de Luis Díaz

La transferencia de Luis Díaz, a mediados de 2025, del Liverpool de Inglaterra al Bayern Múnich de Alemania por 75 millones de euros, no para de hacer ruido en cada una de las partes, pues en suelo británico lo extrañan y en territorio teutón están encantados con su presencia.

Los ‘reds’ dejaron ir al guajiro para reforzar su plantilla con hombres que no han tenido el mismo nivel del popular ‘Lucho’, que paradójicamente era el jugador con uno de los sueldos más bajos de la nómina. Además, sus resultados son flojos si se tiene en cuenta el puesto 11 en la Premier League y su octava casilla en Champions League.

En contraste, el Bayern, con Díaz como figura, está teniendo su mejor inicio de temporada de la historia con lideratos en condición de invicto en Bundesliga y Champions, ya que en suma de ambas competiciones solo hay victorias y un empate.

Por otra parte, el ‘cafetero’ es el segundo máximo anotador del cuadro bávaro y contribuye con importante numero de asistencias, por lo que es visto como toda una joya.



El opuesto panorama que presenta cada bando ha hecho que en Liverpool no pase un día sin que se lamente el hecho de haber dejado ir al colombiano, que estaba pidiendo mejores económicas para permanecer en ese club. Y como la ‘espina’ está clavada, los ‘reds’ alistan una particular acción para aliviar su dolor frente al Bayern.



Así se desquitaría el Liverpool del Bayern tras partida de Luis Díaz

De acuerdo con información ventilada por el diario germano TZ, especializado en información del equipo de Múnich, desde Inglaterra se adelanta una acción para dejar a los bávaros sin uno de los futbolistas más apetecidos por estos.

La ideal del Liverpool es adelantarse al Bayern y fichar en enero de 2026 al defensor central marfileño, pero nacionalizado británico, Marc Guéhi, actualmente en el Crystal Palace de la Premier League y en el seleccionado inglés.

“¿Liverpool robará el nuevo fichaje del Bayern Múnich?”, título el periódico en cuestión en referencia a la puja por el zaguero de 25 años de edad.

Al respecto, el texto detalló: “El Crystal Palace quiere retener a su capitán hasta el final de la temporada. Sin embargo, una atractiva oferta del Liverpool podría cambiar la situación”.

En ese sentido, el Bayern sigue a la expectativa debido a que su idea es quedarse con el futbolista a mediados de 2026, por lo que las negociaciones que vienen serán cruciales para ver quién gana la partida.

“Las próximas semanas dirán si el fichaje de Marc Guéhi se decidirá en enero o si el Bayern de Múnich tendrá oportunidad en verano”, cerró el diario.

Lo cierto es que por ahora todo se sitúa en el plano de las conjeturas y que el vacío que dejó Díaz en el Liverpool no ha podido ser ocupado por nadie.