Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Liverpool planea 'desquite' con golpe al Bayern Múnich tras partida de Luis Díaz

Liverpool planea 'desquite' con golpe al Bayern Múnich tras partida de Luis Díaz

El equipo rojo de Inglaterra no se ha podido sacar la ‘espina’ que supuso la salida del delantero colombiano, que ahora brilla en la Bundesliga, y por ello alista su ofensiva.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Díaz: Liverpool planea desquite del Bayern Múnich tras partida del colombiano.jpg
Luis Díaz se fue del Liverpool y los 'reds' planean 'desquite'.
Foto: FC Bayern.

Publicidad

Publicidad

Publicidad