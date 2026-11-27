El español Marc Márquez, que ha anunciado de una manera única y original su retirada de la competición, anunciada con carteles al más puro estilo de la película 'Love Actually', decisión que tomó en el GP de Japón en Motegi y que sólo conocía su hermano Álex, reconoció en conferencia de prensa que empezó "a sentir miedo, pero no a la velocidad", sino a las lesiones.

En una conferencia de prensa multitudinaria en el circuito de la Comunidad Valenciana, a la que asistieron sus padres, su novia, y todos los pilotos de la categoría reina, explicó las razones de una retirada que ha causado conmoción en el mundo del deporte.

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De hecho, Marc Márquez, sabedor de que todos ellos tenían que continuar con su trabajo en los talleres, les hizo subir al escenario para hacerse una foto con todos ellos, les dijo que "nadie es eterno" y uno de los momentos más peculiares fue cuando a micrófono abierto le dijo una frase a Pedrosa cuando subía con él.

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Márquez resaltó que quería hacer las cosas a su manera, como siempre lo ha hecho, y el momento de su retirada no podía ser distinto, aunque su confesión a todo un campeón como Dani Pedrosa, al que le dijo al oído "te hice caso", resultó tremendamente gráfico.



El diez veces campeón del mundo, ocho de ellas en MotoGP, admitió que ha tenido que lidiar con su decisión, que sólo conocía su hermano Alex desde Motegi (Japón), aunque tuvo un momento muy especial cuando recibió un mensaje de una Leyenda de MotoGP, Dani Pedrosa, quien le dijo que tenía que "prometer algo a tu cuerpo y tendrás una razón para seguir y que el cuerpo te responda", y Marc Márquez confesó que ese piloto vio claramente que "estaba muy al límite", por lo que le hizo caso: "Prometí a mi cuerpo que ésta sería la última vez".

"Estaba sufriendo pero mis resultados cubrían la situación real y al final esos resultados eran los que me permitían hacer lo que me proponía", reconoció Marc Márquez, quien seeñaló el período 2020 a 2023 como el de los "momentos más duros".

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"Ahí estuve muy cerca de dejar mi carrera, pero gracias Honda, que me permitió ir a la escudería Gresini, en donde encontré muy buen ambiente, un ambiente muy familiar, y en Ducati, en donde encontré mi segunda vida, "una segunda vida corta, pero que ha sido la que me permitió disfrutar de estos últimos años", explicó.

Marc Márquez,que cumplirá 34 años el próximo febrero, aseguró que es el momento de "estar contentos, aunque será muy difícil", pero orgulloso del camino recorrido. "Llegué a mi manera, y me marcho a mi manera", aseveró.

Marc Márquez durante el MotoGP de Tailandia. Getty Images

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"Desde 2013 he disfrutado muchísimo de toda mi trayectoria deportiva, muchas personas me han ayudado en el 'paddock' a llegar hasta donde estoy, y las motos son y serán siempre mi gran pasión", indicó Márquez.

"Al final puedes ganar más o menos carreras, pero me siento orgulloso de todas las personas a las que he conocido en el mundo de las motos y por ello estoy muy contento", explicó el campeón de MotoGP 2026, quien apuntó que no necesitaba una razón exacta, pero precisó que "la situación este año ha sido muy al límite y la decisión la adopté después de Motegi".

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"La única persona que lo sabía era mi hermano Alex, porque decidí anunciarlo hoy, ya que era la única manera de luchar por el campeonato, porque anunciarlo antes era quitarme energía y como siempre estoy muy cerca de mi hermano y siempre nos hemos apoyado era lógico que él lo supiese", argumentó.

"Tenía un contrato con Ducati desde marzo y entonces estaba súper optimista, pero entonces no sabía que tendría otra operación en el hombro derecho, después de Le Mans y soy un luchador, pero empecé a sentir miedo, no a las motos ni a la velocidad, sino a que tengo una lesión que me afecta y que después de Indonesia volví a tener diplopía en la visión durante 48 horas, que no quisimos decir, y durante doce horas en Le Mans, y esa es también una de las razones principales por las que asumí menos riesgos a partir de la mitad de la temporada", relató el catalán.

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"Me siento competitivo, pero creo que es mejor hacerlo así y ha llegado le momento de hacerlo, porque en realidad lo siento así", insistió Marc Márquez, que quiso agradecer "a todo el mundo que me ha apoyado desde 2008; es triste pero me siento súper contento".

Al referirse al legado que deja, consideró que es "algo que no puedes decidir, siempre intentas dar el ciento por ciento, algunos ganarán más o menos, pero perder es no intentarlo". "Tengo la suerte de que he logrado muchísimo, siempre estará ahí y es difícil hablar de ello, he entregado todo, incluso mi cuerpo, pero siento que es el momento de parar", dijo.

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Del futuro comentó que no sabía lo que le deparará: "Al final formamos parte de MotoGP, unos han estado más años y otros menos, pero MotoGP continúa y habrá nuevos comienzos y distintas personalidades, pero vas creando una especie de familia con los años".

Aseguró que comenzó y finaliza "de la misma manera, con 'pura adrenalina'" y estará "cerca del mundial porque Alex -Márquez- sigue compitiendo, y mi hermano es la persona más importante en mi vida", expresó.

Marc Márquez durante prueba de MotoGP de Tailandia. Getty Images

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"Alex me conoce muy bien y sabe que si digo algo es que ya está decidido, y sabe que es así; se lo dije en Japón y él sabía que estaba decidido, pero estaba completamente de acuerdo, porque él sabe como he sufrido", recordó un Marc Márquez que señaló que su padre lo supo el miércoles por la tarde, sui madre esta mañana y a Gigi -Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati- anoche.

"Estamos en la última carrera, y creo que lo he hecho como quería, a mi manera; me siento triste, pero creo que aún no acabo de asumir como será mi vida sin la competición", añadió el campeón mundial, quien agregó que "estaba plenamente convencido" en que esto era lo correcto para su vida personal.

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Ha reconocido que comenzó a "sentir miedo", aunque matizó que no le afectaba "pero pensar en la visión doble, y en todo, había que entender todas las situaciones por las que se pasa y que la vida sigue y ya en 2020 y 2021 entendí que la vida continúa, que no son solo motos".

"Al final soy más sentimental en mi vida personal, pero en la profesional siempre estoy en modo 'killer', y es verdad que no es lo mismo cuando tienes veinte años que 33, he conocido a Gemma -su novia, por mis padres que están cerca y que me gustaría tener familia, pero la gran razón de la decisión ha sido el riesgo", reconoció Marc Márquez, quien afirmó que "la compensación era ganar uno más".

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Sobre la forma de despedirse, Marc Márquez fue claro: "Voy a ser honesto, la primera opción era llegar el jueves y decirlo en la rueda de prensa, pero no me convocaron a la misma, así que estaba paseando al perro y con mi novia Gemma pensé en sacar los carteles, nadie se lo espera y queda una cosa gráfica, como en la película 'Love Actually', y fue así como surgió la idea".

"Me gustaría que me recordaran como un piloto entregado a la causa, que ha intentado ser lo más profesional posible siempre, entregado a la causa para ganar, el objetivo siempre ha sido intentar ganar un mundial cada año, aunque vez me he entregado demasiado", comentó.

