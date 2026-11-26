El tenista alemán Alexander Zverev, actual número uno de la clasificación ATP, ha encendido el debate sobre la exigencia del calendario profesional y la gestión del dolor en el circuito. En el marco de la concentración del equipo alemán en la Copa Davis, el germano respondió con dureza a las recientes afirmaciones del presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, quien aseguraba que los tenistas actuales dependen menos de los fármacos que las generaciones pasadas.

Zverev no ocultó su desacuerdo con la visión institucional del circuito masculino sobre la carga física que sufren los tenistas. "Creo que es un comentario injusto por parte de Gaudenzi, porque él no sabe cuántos analgésicos tomamos. No es que le avisemos cada vez que tomamos uno".

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El de Hamburgo subrayó que el uso de medicación para saltar a la pista sigue siendo una realidad cotidiana para muchos tenistas debido al desgaste acumulado.

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Pese al impacto del dolor, Zverev destacó una clara evolución positiva en su condición respecto a temporadas anteriores: "Ha sido un buen año para mí. Ya lo me he referido a ello antes: he estado mucho, mucho más sano este año que el anterior. El año pasado tuve muchos problemas con la espalda. También tuve varios problemas óseos; afortunadamente, logré identificar su origen y pude tomar la medicación adecuada", expresó el deportista europeo.



Alexander Zverev felicitó a Carlos Alcaraz por ganar el ATP Finals 2026 AFP

Se refirió también a sus problemas continuos en el tobillo a consecuencia de la severa lesión sufrida años atrás en Roland Garros. "Vienen y van desde lo que pasó en París; tendré que convivir con ellos hasta el final de mi carrera. Pero, considerando que he jugado más que nadie, debo estar satisfecho por cómo ha ido este año", aseguró Zverev.

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El tenista teutón reconoció que la enorme acumulación de partidos a lo largo del curso le terminó pasando factura en la gira final de la temporada. "En el cansancio acumulado también se pueden explicar algunos malos resultados de estas últimas semanas. Conseguí el número uno, bajó la adrenalina y creció el sentimiento de fatiga", remató en sus declaraciones.

Pese al agotamiento extremo, Zverev valoró de forma muy positiva su rendimiento global en una de las temporadas con mayor carga de partidos disputados de todo el circuito.