La Selección Colombia enfrentó este viernes a Serbia en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub-17 2026 que se juega en tierras cataríes. En medio de la contienda que se efectuó en la cancha nueve del complejo deportivo de Aspire Zone, el arquero de la 'tricolor', Luigi Ortiz, mostró de qué está hecho bajo los tres palos.

En dos jugadas, el golero del combinado juvenil 'cafetero' demostró sus condiciones en el arco. Primero atajándole en un 'mano a mano' un remate a Vagagic, y luego, al minuto 19 se estiró para evitar un buen tiro por parte de Pejovic.

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Acá las tapadas de Luigi Ortiz: