Vea el accidente de Max Verstappen en la clasificación del GP de Australia, de Fórmula 1

George Russell partirá el domingo desde la primera posición del Gran Premio de Australia, la carrera inaugural de la nueva temporada de Fórmula 1.

El piloto británico firmó este sábado el mejor tiempo de la clasificación en el circuito de Albert Park, en Melbourne, y superó a su compañero italiano Kimi Antonelli y al francés Isack Hadjar (Red Bull) por 293 y 785 milésimas de segundo, respectivamente.

"Un gran día. Sabíamos que el coche tenía mucho potencial", se felicitó Russell. "Estoy deseando que llegue la carrera de mañana, creo que podemos ofrecer unas carreras bastante emocionantes al público".

Mucho más complicada fue la sesión para el joven Antonelli (19 años), quien sufrió un accidente en los entrenamientos libres este sábado y, luego de que sus mecánicos lograsen reconstruir su monoplaza, saltó a pista a sólo tres minutos del final de la Q1 para no quedar fuera de la sesión de clasificación.



Max Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull, se estrelló en la clasificación del GP de Australia, de Fórmula 1 AFP

Accidente de Verstappen

La primera gran sorpresa del curso fue el accidente del tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull) durante la primera parte de la clasificación.

El neerlandés, que aspira a recuperar el título de manos de Norris, tendrá que salir desde el pit lane en el primer Gran Premio de la temporada.

'Mad' Max, que acababa de iniciar su primera vuelta rápida, perdió el control de su monoplaza al final de la recta de meta, antes de hacer un trompo y acabar contra un muro de protección tras atravesar una escapatoria de grava.

"Simplemente acababa de pisar el freno y, de repente, el eje trasero se bloqueó por completo de la nada. No sé por qué pasó eso ni cómo ocurrió", dijo Verstappen sobre el incidente.

"Nunca había experimentado algo así en toda mi carrera. El eje trasero se bloqueó por completo y, claro, a esa velocidad ya no puedes salvar la situación", explicó. "El golpe contra las barreras no fue tan fuerte. El volante simplemente se me salió de las manos y por eso tuve que ir al centro médico, pero todo bien", sentenció.