Reviven plan de Fórmula 1 en Barranquilla; “hubo visita” y recorrido ya estaría definido

Desde varios hace años, Barranquilla intenta obtener la aprobación para albergar un circuito de la Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo, que se convertiría en el tercero en Latinoamérica junto al de Sao Paulo y Ciudad de México.

Al respecto, Alejandro Char, alcalde de la ciudad, aseguró el viernes 12 de diciembre de 2025 que "hace 15 días" enviados de la F1 lo visitaron debido a que están "interesados" en la creación del Gran Premio.

"Estamos en esa línea, encontramos un camino" para hacerlo realidad, dijo el mandatario al periódico El Heraldo.



Así sería el recorrido de la Fórmula 1 en Barranquilla

Char afirmó que fue proyectado un trazado paralelo al río Magdalena, el más grande de Colombia.

La pista contemplaría un paso por el turístico malecón en el que está instalada una estatua de la estrella pop Shakira, hija prodiga de la ciudad de 1,3 millones de habitantes.



La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) no se ha pronunciado de momento sobre estas declaraciones ni sobre la visita.

Barranquilla había estado cerca de obtener la luz verde para tener un trazado en 2022, cuando recibió la visita del director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

Sin embargo, el proyecto no se concretó. El entonces alcalde, Jaime Pumarejo, denunció años después que no recibió apoyo por parte del presidente izquierdista Gustavo Petro.

El expiloto colombiano Juan Pablo Montoya, que participó como mediador en esa negociación entre Barranquilla y la F1, contó luego que solo faltó "una firma" para sellar el Gran Premio.

"Estaba hecho, aprobado por la Fórmula 1", dijo entonces la leyenda del automovilismo colombiano, sin dar más detalles de lo que evitó para que la Gran Carpa aterrizara en Colombia.

