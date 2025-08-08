Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Tremendo golpe en la cabeza de Guillermo de Amores, arquero de Millonarios que debutó contra Cali

Tremendo golpe en la cabeza de Guillermo de Amores, arquero de Millonarios que debutó contra Cali

En medio de un cobro de pelota quieta del Cali, Guillermo De Amores fue por el balón, y fue allí donde terminó estrellando su cabeza contra el palo.

Guillermo de Amores sufrió un duro golpe y terminó saliendo del partido contra Cali.
X de @MillosFCOFicial
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 08, 2025 09:10 p. m.