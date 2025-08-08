Tremendo golpe en la cabeza de Guillermo de Amores, arquero de Millonarios que debutó contra Cali

Guillermo de Amores debutó en la noche de este viernes 8 de agosto con Millonarios, en partido de la sexta fecha de la Liga BetPlay II-2025. El arquero uruguayo se estrenó en el pórtico 'embajador' frente a su exequipo, Deportivo Cali, pero en medio del compromiso en el estadio El Campín sufrió un tremendo golpe en la cabeza.

¿Qué pasó? En medio de un cobro de pelota quieta ejecutada por el cuadro 'azucarero' y que significó el 2-3 parcial para la visita, De Amores fue por el balón, y fue allí donde terminó estrellando su cabeza contra el palo. El arquero de Millonarios no mostró ningún dolor en principio, pero luego se tiró al césped de juego adolorido y pidió asistencia.

Rápidamente fue asistido por el cuerpo médico del azul capitalino, pero desafortunadamente no pudo continuar en el juego y en su lugar ingresó Diego Novoa. En la transmisión oficial del partido precisaron que el guardameta salió de inmediato a los vestuarios.

Ahora queda esperar el parte médico desde el conjunto embajador para conocer qué pasó con De Amores y si podrá estar disponible para el próximo compromiso de Millonarios.