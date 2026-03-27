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Gol Caracol  / Más Deportes  / Tiger Woods, en problemas por accidente de tránsito: las autoridades lo tienen en la mira

Tiger Woods, en problemas por accidente de tránsito: las autoridades lo tienen en la mira

La estrella del golf, Tiger Woods, se vio involucrado en las últimas horas de este viernes en un nuevo accidente automovilístico. ¡Acá más detalles de lo sucedido!

Por: AFP
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Tiger Woods, superestrella del golf.
Tiger Woods, superestrella del golf.
AFP

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