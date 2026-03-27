Tiger Woods, en problemas por accidente de tránsito: las autoridades lo tienen en la mira

La superestrella del golf, Tiger Woods, se vio involucrada este viernes 26 de marzo en otro accidente automovilístico, ocurrido esta vez en el estado de Florida, informaron medios de prensa estadounidenses citando a autoridades locales.

Las autoridades no detallaron de forma inmediata el estado de salud de Woods tras el incidente, registrado en Jupiter Island, el área donde reside el golfista, informó la cadena 'ABC'.

La Oficina del Sheriff del condado de Martin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Una conferencia de prensa para ofrecer detalles del percance está programada para las 17H00 locales.

La filial local de la cadena 'NBC' mostró una foto de la escena del accidente en la que se observa un vehículo utilitario deportivo volcado sobre un costado.



Tiger Woods, superestrella del golf. AFP

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Woods, de 50 años, ya sufrió un grave accidente automovilístico en California en 2021 que le dejó graves secuelas en la pierna derecha.

El ganador de 15 torneos de Grand Slam, que necesitó de varias cirugías, reconoció después que estuvo cerca de que le amputaran la pierna.

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Woods regresó al circuito en el Masters de Augusta de 2022, donde terminó en el puesto 47 a pesar de tener dificultades para recorrer a pie el campo.

En las últimas semanas, Woods trabajaba para regresar de nuevo a la competición tras una rotura del tendón de Aquiles sufrida en marzo pasado y una operación de espalda en octubre.

Esta misma semana reapareció en las finales de TGL, una competición bajo techo de golf virtual, y no descartaba tomar la salida en el Masters, que se disputa en abril.

En 2017, Woods también se vio involucrado en un incidente de tráfico en el que fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

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Posteriormente, Woods se declaró culpable de conducción temeraria, pagó una multa de 250 dólares y asistió a una escuela para infractores.