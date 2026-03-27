México vs. Portugal: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido amistoso internacional

La Selección Portugal, del seleccionador español Roberto Martínez, intentará mostrar su jerarquía como el quinto mejor en el ranking FIFA en el amistoso que disputará este sábado contra México, decimosexto, en el Estadio Azteca.



El presente de las 'quinas'

A pesar de las ausencias de Cristiano Ronaldo, quien se recupera de una lesión muscular, Diogo Costa, Rúben Dias, Rafael Leao y Rodrigo Mora, Portugal sale como favorito sobre el conjunto del seleccionador Javier Aguirre en la reapertura del máximo recinto deportivo en México, que será el primero en ser tres veces mundialista.

Con Vitinha como líder del mediocampo y João Félix y Gonçalo Ramos en el frente, el equipo lusitano buscará generar opciones ofensivas para hacer daño a un equipo mexicano que también está disminuido por múltiples bajas de sus estelares lesionados.

La Selección de Portugal será la principal rival de la Selección Colombia en el grupo K Foto: AFP

Así llega México al compromiso amistoso

A menos de tres meses de la inauguración del Mundial, Javier Aguirre recurrió a elementos de la liga local, veteranos y naturalizados para encontrar alternativas para su lista final en caso de que sus estrellas no se recuperan para la justa. Entre los nacionalizados destacan el español Álvaro Fidalgo, del Real Betis, quien se presentará con el seleccionado; el colombiano Julián Quiñones, que pasa por un buen momento con el Qadisiyah de Arabia, y el argentino Germán Berterame, con dificultades para adaptarse al Inter Miami de la MLS, equipo al que llegó en enero pasado.

Entre los veteranos que lideran la convocatoria para el duelo ante Portugal destacan Raúl Jiménez, delantero de 34 años del Fulham de la Premier League, y el guardameta Guillermo Ochoa, quien a sus 40 años busca un lugar en la lista final del 'Vasco' para asistir a su sexta Copa del Mundo. Respecto a los jóvenes destaca Armando González, goleador del Guadalajara de la liga local, convertido a sus 22 años en la nueva esperanza mexicana para tomar la estafeta de Jiménez.



México vs. Portugal: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE

Día: sábado 28 de marzo del 2026.

sábado 28 de marzo del 2026. Competición : jornada de fecha FIFA.

: jornada de fecha FIFA. Hora: 8:00 de la noche (de Colombia).

8:00 de la noche (de Colombia). Estadio: Azteca de la Ciudad de México.

Azteca de la Ciudad de México. TV: Ditu

Alineaciones probables:



México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, César Montes, Johan Vázquez, Jorge Sánchez; Erick Lira, Álvaro Fidalgo, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado; Julián Quiñones, Raúl Jiménez.

Seleccionador: Javier Aguirre.

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Portugal: Rui Silva; João Cancelo, Tomas Araújo, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Gonçalo Ramos, João Félix.

Seleccionador: Roberto Martínez.