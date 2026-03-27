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Gol Caracol  / México vs. Portugal: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido amistoso internacional

México vs. Portugal: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido amistoso internacional

El mítico estadio Azteca recibirá este sábado el enfrentamiento entre México y Portugal, pensando en lo que será el Mundial 2026. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
México y Portugal se enfrentan este sábado en duelo amistoso internacional.
México y Portugal se enfrentan este sábado en duelo amistoso internacional.
Fotos: Getty

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