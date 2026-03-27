Tiger Woods, señalado por accidente automovilístico y en escándalo; ¿estaba borracho?

La superestrella del golf, Tiger Woods, fue arrestada y acusada de conducir bajo los efectos de sustancias tras verse involucrado en un accidente de tráfico en Florida el viernes, según informaron las autoridades.

Woods, que no resultó herido en el accidente, fue detenido después de que el vehículo que conducía golpeara una camioneta con un remolque y volcara sobre la puerta del conductor.

El sheriff del condado de Martin, John Budensiek, declaró que el golfista, de 50 años, mostró signos de "deterioro de sus facultades", aunque superó la prueba de alcoholemia.

"Pero cuando llegó el momento de pedirle una prueba de orina, se negó, por lo que ha sido acusado de conducción bajo el efecto de sustancias, con daños materiales y negativa a someterse a una prueba legal en el accidente", añadió Budensiek.



Tiger Woods, superestrella del golf. AFP

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- A gran velocidad -

Según el oficial, Woods estaba adelantando a la camioneta a gran velocidad cuando la tocó de refilón y volcó. El golfista tuvo que trepar por la puerta del pasajero para salir del vehículo.

Expertos de la policía lo evaluaron en el lugar de los hechos y les pareció que "no estaba bajo los efectos del alcohol, sino de algún tipo de medicamento o droga", dijo el sheriff.

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El golfista fue arrestado a las 15H00 locales y, según la ley de Florida, debe permanecer detenido un mínimo de ocho horas desde el momento de la detención. Pasado ese tiempo, podrá salir en libertad bajo fianza, explicó Budensiek.

Woods ya sufrió un grave accidente automovilístico en California, en 2021, que le dejó graves secuelas en la pierna derecha.

El ganador de 15 torneos de Grand Slam, que necesitó de varias cirugías, reconoció después que estuvo cerca de que le amputaran la pierna.

Woods regresó al circuito en el Masters de Augusta de 2022, donde terminó en el puesto 47 a pesar de tener dificultades para recorrer a pie el campo.

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En las últimas semanas, Woods trabajaba para regresar de nuevo a la competición tras una rotura del tendón de Aquiles sufrida en marzo pasado y una operación de espalda en octubre.

Esta misma semana reapareció en las finales de TGL, una competición bajo techo de golf virtual, y no descartaba tomar la salida en el Masters, que se disputa en abril.

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En 2017, Woods también se vio involucrado en un incidente de tráfico en el que fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.



- Culpable de conducción temeraria -

Posteriormente se declaró culpable de conducción temeraria, pagó una multa de 250 dólares y asistió a una escuela para infractores.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reaccionó a la noticia a su llegada a Miami la tarde de este viernes.

"Lo siento muchísimo, está pasando por algunas dificultades, hubo un accidente, y eso es todo lo que sé. Es un amigo muy cercano mío, es una persona increíble, un hombre increíble, pero, eh, algunas dificultades", dijo Trump.