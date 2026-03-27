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Gol Caracol  / Más Deportes  / Tiger Woods, señalado por accidente automovilístico y en escándalo; ¿estaba borracho?

Tiger Woods, señalado por accidente automovilístico y en escándalo; ¿estaba borracho?

La estrella del gol se vio involucrado en un accidente de tráfico en la Florida este viernes, según informaron las autoridades. ¡Conozca más detalles de lo que pasó con Tiger Woods!

Por: AFP
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Tiger Woods, superestrella del golf.
Tiger Woods, superestrella del golf.
AFP

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