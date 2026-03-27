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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "La Selección Colombia no tiene una idea clara de juego, no entiendo por qué no hay autocrítica"

"La Selección Colombia no tiene una idea clara de juego, no entiendo por qué no hay autocrítica"

Tras la derrota 2-1 de la Selección Colombia contra Croacia en duelo de preparación, los análisis no han faltado, y en 'Jugada Maestra' de Ditu le 'echaron ojo' al combinado de Néstor Lorenzo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de mar, 2026
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La formación titular de la Selección Colombia contra Croacia en duelo de preparación.
La formación titular de la Selección Colombia contra Croacia en duelo de preparación.
Getty

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