"La Selección Colombia no tiene una idea clara de juego, no entiendo por qué no hay autocrítica"

La Selección Colombia no dejó la mejor de las sensaciones en el duelo de preparación contra Croacia el jueves anterior, efectuado en el Camping World Stadium, en la ciudad de Orlando, Florida. Los dirigidos por Néstor Lorenzo cayeron 2-1 frente a los 'balcánicos', en un compromiso donde la 'tricolor' falló opciones claras en ataque y tuvo falencias en algunos sectores en la cancha.

Los análisis sobre el desempeño de los futbolistas de la 'amarilla' no han parado, y precisamente en el programa 'Jugada Maestra' que se emite por la plataforma de Ditu, le dedicaron algunos conceptos. Una de las conclusiones que llegó un panelista es que el combinado de nuestro país depende de las individualidades de Luis Díaz y que no tiene un estilo de juego definido. Además, le preocupa que Jefferson Lerma no tenga respaldo en la medular.

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Croacia, previo al Mundial 2026 Federación Colombiana de Fútbol

"Preocupado por las declaraciones del técnico (Néstor Lorenzo). No entiendo por qué no hay autocrítica. La Selección Colombia no tiene una idea clara de juego. Me preocupa la soledad de Jefferson Lerma porque lo dejan en la nada. Estamos dependiendo de individualidades. Lo de Luis Díaz me parece de crack", esas fueron las palabras de Norberto Peluffo en el mencionado programa.



Por su parte, Javier Hernández Bonnet complementó que Lorenzo debe realizar muchos ajustes para lo que viene, no sólo enfocado en el siguiente reto contra Francia de carácter amistoso, sino en la prueba reina de lo que será la Copa del Mundo 2026; no obstante, confía en el proceso.

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"Es un equipo que tiene que realizar ajustes, los cuales se hacen con entrenamientos y partidos. La mejor Selección Colombia que vi fue la de Europa, que estuvo 15 días concentrada, y la de la Copa América, con 50 días juntos. Por eso, no me preocupa. Cuando ya se conoce el camino, uno sabe hasta dónde tiene que llegar", expresó Hernández Bonnet.

Mientras que Nelson Gallego le dedicó algunas palabras a James Rodríguez. "Entrega bien la pelota, pero no acompaña". Sobre el '10' y capitán de la 'tricolor' añadió Peluffo: "Ese cuento de Lorenzo de que James está bien en los físico, no se lo cree nadie".

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia - Foto: AFP

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Ahora, el calendario indica que la Selección Colombia enfrentará a Francia, el domingo 29 de marzo, en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, Estados Unidos. El balón rodará a las 2:00 de la tarde, hora de nuestro país, y se podrá ver EN VIVO por la señal principa de Gol Caracol, en Ditu y en este portal: www.golcaracol.com