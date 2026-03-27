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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fabián Bustos: "Siempre lo tenemos muy presente a Santiago Castrillón, ha sido una semana larga"

Fabián Bustos: "Siempre lo tenemos muy presente a Santiago Castrillón, ha sido una semana larga"

El técnico de Millonarios, Fabián Bustos, tuvo unas sentidas palabras tras el sensible fallecimiento, hace unos días, de Santiago Castrillón, joven joya del equipo azul.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Fabián Bustos le dedicó algunas palabras a Santiago Castrillón, jugador fallecido de Millonarios.
Fabián Bustos le dedicó algunas palabras a Santiago Castrillón, jugador fallecido de Millonarios.
Fotos: Colprensa y X de @MillosFCoficial

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