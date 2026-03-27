Fabián Bustos: "Siempre lo tenemos muy presente a Santiago Castrillón, ha sido una semana larga"

El pasado 22 de marzo, el fútbol profesional colombiano se estremeció por la triste noticia del fallecimiento de Santiago Castrillón, joven futbolista perteneciente a las filas de Millonarios. No han sido días fáciles ni para su familia ni para el elenco 'embajador', ya que perdieron a un ser querido y compañero.

Fabián Bustos, entrenador del azul bogotano, compareció este viernes en rueda de prensa previo a lo que será el compromiso contra Fortaleza del próximo lunes por Liga BetPlay I-2026. El estratega argentino sostuvo que nadie está preparado para este tipo de situaciones, y que sin duda, ha sido la semana más larga que han vivido desde que él asumió en la dirección técnica.

Santiago Castrillón falleció un día después de un incidente en el partido Sub-20 de Millonarios vs. Santa Fe, en las canchas de Xcoli Millonarios Oficial

"No es algo sencillo, no nos preparan para estas situaciones. Uno puede tener mucha experiencia, pero hay vivencias, que hasta que no pasan, no la puedes comentar. Lo han manejado de buena manera (los jugadores), siempre lo tenemos muy presente a Santiago, un chico que trabajaba con nosotros, que estaba a punto de estar, que ya habíamos hablado con él. Hoy darle mucha fuerza a la familia y el grupo está enfocado en siempre seguir ayudando a la familia, seguir estando presente, como que lo tuviéramos con nosotros", expresó Bustos en su charla con los medios de comunicación.



En medio de su intervención con la prensa, a Bustos se le vio aún afectado por el fallecimiento de Santiago Castrillón, quien pertenecía a las fuerzas básicas de Millonarios.

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"Se ha trabajado normal, obviamente, los primeros días nos golpeó mucho más, pero con el transcurrir de los días la situación se va haciendo más natural. Los chicos siempre lo tienen presente a Santiago. Hemos pasado momentos difíciles por la situación de nuestro compañero, obviamente estamos ahí con la familia y los chicos están ahí atrás siempre apoyando con ese tema. Nunca estamos preparados para manejar situaciones como estas, pero dentro de todo, los chicos lo han hecho muy bien. Ha sido una semana larga, creo que la semana más larga que hemos tenido en nuestro arranque", concluyó.



¿Cuándo es Millonarios vs. Fortaleza?

Será este lunes 30 de marzo en cumplimiento de la jornada 14 de la Liga BetPlay I-2026, y tiene como horario de inicio a las 8:20 de la noche. Millonarios es séptimo en el campeonato local con 20 puntos.