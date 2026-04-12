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Gol Caracol  / Mensaje desde Real Madrid, antes del partido con Bayern Múnich; “acá nadie se rinde”

Mensaje desde Real Madrid, antes del partido con Bayern Múnich; “acá nadie se rinde”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se refirió a lo que significa el club 'merengue' en el mundo, y hasta sacó a relucir la cantidad de títulos que han ganado en los recientes años.

Por: EFE
Actualizado: 12 de abr, 2026
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