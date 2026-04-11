Escándalo en el fútbol argentino; jugador aseguró tener bomba en un avión y se armó tremendo lío

Lo que debía ser un viaje de rutina para el plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy se transformó en un caos aeroportuario y un problema legal de proporciones mayores. El volante Emiliano Endrizzi fue el protagonista de un acto de irresponsabilidad extrema que terminó con su detención y la paralización del Aeropuerto Internacional “Horacio Guzmán”.

El incidente ocurrió mientras el equipo se encontraba a bordo de la aeronave que debía trasladarlos a Buenos Aires para cumplir con su compromiso por la fecha 9 de la Primera Nacional ante Agropecuario. En un momento de aparente distensión, Endrizzi gritó que llevaba una bomba en su equipaje.

El portal 'TyC Sports' detalló que "la insólita situación ocurrió pasado el mediodía cuando el planterl que dirige Hernán Pellerano se preparaba para volar a la provincia bonaerense para la disputa del compromiso de la novena fecha de la Primera Nacional. Sin embargo, por lo que hizo el mediocampista, surgido de Instituto y con pasado en Independiente Rivadavia, debió activarse el protocolo de seguridad que hizo que se cancelaran todos los vuelos".

Ante la frase, y siguiendo estrictos tratados internacionales, la tripulación activó de inmediato el protocolo de prevención y seguridad.



El club jujeño emitió un comunicado informando que su equipo jurídico ya se encuentra trabajando en el caso. Según explicaron que "el cuerpo de abogados del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy tomó intervención ante la activación del protocolo de prevención y seguridad, situación por la cual resultó afectada la partida del vuelo que debía trasladar al plantel profesional".

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Endrizzi fue trasladado a dependencias policiales. Cabe destacar que, en Argentina, este tipo de actos se encuadran bajo el delito de infundir temor público o interrupción de servicios públicos, lo cual podría acarrear sanciones penales y una multa económica millonaria por los costos operativos causados a la aerolínea y al aeropuerto.

A ver si alguien reconoce a este pelotudo?

Le acaba de cagar el fin de semana a un montón de familias. @SirChandlerBlog @LANACION @infobae pic.twitter.com/mChWmXvrPC — Diego Poggi (@Poggi) April 11, 2026

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ARTICULO ELABORADO CON IA GEMINI