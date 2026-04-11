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Gol Caracol  / Escándalo en el fútbol argentino; jugador aseguró tener bomba en un avión y se armó tremendo lío

Escándalo en el fútbol argentino; jugador aseguró tener bomba en un avión y se armó tremendo lío

El hecho ya ha tenido resonancia en la prensa argentina y ya ha trascendido fronteras. El futbolista fue detenido, en medio del insólito hecho que se presentó este sábado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Emiliano Endrizzi fue arrestado en un avión, por gritar "bomba", antes del despegue.
Emiliano Endrizzi fue arrestado en un avión, por gritar "bomba", antes del despegue.
Foto: Pantallazo de X.

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