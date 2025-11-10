James Rodríguez ya es extrañado en León de México; ahora sí valoran lo que aportaba

James Rodríguez cerró su estadía en el Club León de México con la derrota en condición de local 1-2 frente al Puebla, el último de la Liga MX, en un duelo que midió a los 2 coleros de la tabla.

Su partida no fue como seguramente lo esperaba, ya que el cucuteño se despidió de la afición en medio de una profunda crisis de resultados, con la eliminación a cuestas y sin conseguir los objetivos del año, como jugar el Mundial de Clubes, del que su elenco fue apeado por la FIFA.

Sin embargo, el zurdo de 34 años de edad, uno de los principales fichajes de la temporada en suelo ‘azteca’, logró meterse en los afectos de la afición, alcanzó a recibir trato de ídolo y hasta puso a sonar el nombre de León a nivel internacional.

Bajo ese contexto, la última etapa de Rodríguez con la camiseta verde estuvo rodeada de críticas sobre su rendimiento, pese a que casi todas las figuras fueron enviadas a otros lugares, con lo cual el creativo se quedó sin compañeros de peso para desarrollar una importante figuración.

Y aunque James debió aguantar los señalamientos, ahora que terminó su contrato y no jugará más con León, su nombre es añorado debido a que no hay otro futbolista en el plantel con sus características.



James Rodríguez, extrañado en León de México

El medio Soy Fiera, especializado en información del bando ‘esmeralda’ y que antes lamentaba el nivel que mostraba el ‘cafetero’ ahora lo añora, pese a que solo han pasado algunas horas desde que el creativo se desvinculó del club.

“Aportó talento y experiencia, con 34 partidos disputados, 5 goles y 9 asistencias, el ‘10’ dejó una huella de calidad en el fútbol mexicano”, apuntó el informativo.

Y destacó que lo hecho por James es difícilmente alcanzable por otros de sus compañeros: “Fue uno de los jugadores más productivos del plantel durante la campaña”.

A su vez, el diario Récord de ese país apuntó que el colombiano cumplió con las expectativas: “Logró números bastante decentes”.

Bajo este panorama, Rodríguez deberá buscar dónde jugar en 2026 ya que necesita ritmo de competencia para ir con la Selección Colombia al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.