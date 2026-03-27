Linda Caicedo y Real Madrid femenino, a mejorar su imagen contra Barcelona; se viene un nuevo duelo

El entrenador del Real Madrid femenino, Pau Quesada, dijo este viernes que la imagen del equipo ante el FC Barcelona, el pasado miércoles en la derrota (2-6) en los cuartos de final de la Champions League femenina, estuvo "muy lejos" de la que realmente quieren dar. La colombiano Linda Caicedo marcó los dos goles de las 'merengues'.

El Real Madrid y el Barça vuelven a verse las caras este domingo en el partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada de la Liga F (máxima competición del fútbol femenino español) en el estadio Alfredo Di Stéfano, tras la goleada del conjunto de Pere Romeu.

Para Quesada, las claves del partido pasan por hacerse "fuertes" en casa, tener "energía" y la capacidad de "transmitir" lo que el Real Madrid ha hecho durante esta temporada, según expresó a los medios del club este viernes.

Linda Caicedo en Real Madrid vs. Barcelona. Getty Images.

A pesar de la derrota, el Real Madrid llega en una buena racha tras ganar al Eibar por 0-1, a la Real Sociedad por 0-3 y al Costa Adeje Tenerife por 2-0, que coloca a las jugadoras madridistas segundas con cincuenta y seis puntos, a diez de las 'azulgranas', que lideran la tabla con 66.



"Es injusto que nos vayamos con malas sensaciones, después de los grandes partidos que se han hecho", dijo Quesada ante los buenos resultados de su equipo.

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El objetivo que se plantea del partido del domingo pasa por "dar" el máximo de cada una y valora positivamente la oportunidad de poder volver a enfrentarse al equipo de Romeu para intentar llevarse el partido.

"Lo que mejor nos ha podido pasar es esta oportunidad del domingo, en casa con nuestra gente", aclaró el técnico 'merengue'.

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Una vez se enfrenten este domingo, volverán a verse de nuevo el 2 de abril en el Spotify Camp Nop con motivo de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina.

Linda Caicedo en la formación titular del Real Madrid femenino. X de @realmadridfem

¿Cuándo es Real Madrid vs. Barcelona por la Liga F?

Este compromiso de la jornada 24 de la Liga F está pactado para el domingo 29 de marzo y con un horario para Colombia de las 2:00 de la tarde. Real Madrid femenino es segundo con 56 puntos, por los 66 enteros de las 'azulgranas' que son primeras.