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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo y Real Madrid femenino, a mejorar su imagen contra Barcelona; se viene un nuevo duelo

Linda Caicedo y Real Madrid femenino, a mejorar su imagen contra Barcelona; se viene un nuevo duelo

Real Madrid femenino, que tiene como una de sus figuras a Linda Caicedo, recibirá el domingo a las 'blaugranas' por Liga F. El DT de las 'merengues' recalcó los aspectos a mejorar para este juego.

Por: EFE
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Linda Caicedo en acción de juego con Real Madrid frente a Barcelona en juego de Champions League femenina.
Linda Caicedo en acción de juego con Real Madrid frente a Barcelona en juego de Champions League femenina.
AFP

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