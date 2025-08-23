DT de Santa Fe se aleja de las polémicas arbitrales; "lo de los demás no lo podemos mejorar"

Independiente Santa Fe, el vigente campeón del fútbol colombiano, perdió 2-0 con Fortaleza en el Metropolitano de Techo, por la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2025. Los hinchas tanto en el estadio como en redes sociales hicieron sentir su descontento por el arbitraje de Wilmar Roldán, en especial por la expulsión de Marcelo Meli. En la rueda de prensa posterior el encuentro, Jorge Bava, DT de los 'cardenales', prefiero hacer caso omiso al tema.

"Yo prefiero gastar las energías en lo tangible, en lo que podemos hacer nosotros para mejorar. Lo externo, que no depende de nosotros, es en vano, gastar la energía ahí. Errores puede haber como tenemos nosotros y eso lo podemos mejorar, pero los de los demás no", dijo de entrada el uruguayo cuando la prensa le consultó por el arbitraje.

Daniel Torres, jugador de Independiente Santa Fe Foto: Santa Fe

Al no querer ahondó en el tema, los medios le 'apuntaron' a Daniel Torres, quien también acudió a la rueda de prensa y sí entregó más detalles al respecto. "Habría que preguntarle a la hinchada, por qué reaccionan de esa forma, cada vez que Wilmar Roldán nos pita. En cuanto a lo personal nunca ha hablado de un árbitro, ya sea que lo haya hecho bien o mal, me es indiferente. La opinión mía hacía Roldán, siempre va a ser de un señor, un hombre que merece su respeto, no solamente el mío, sino de todo un país ya sea que acierte o no en acciones de juego", contó el capitán.

Por último, Torres reveló cuál fue el argumento del colegiado para mostrarle la tarjeta roja a su compañero. "En cuanto a la expulsión de Marcelo, vemos que él se desliza al momento de disputar el balón y cae sobre el jugador rival. Por lo que nos dan a conocer, en el momento de caer, cae mal, más allá de que haya sido accidental, consideran que es una jugada peligrosa y por eso viene la expulsión que fue desafortunada porque quedamos con un hombre menos e hizo parte de la adversidad que tuvimos el día de hoy", concluyó.