Por Luis Díaz, Liverpool le salió contestón a Barcelona; "admiro a Yamal y a Rapinha"

En Liverpool hay expectativa con el futuro de Luis Díaz, quien podría dejar al club en caso de que el Barcelona se decida y ponga el dinero sobre la mesa de las directivas de los reds, ya que es una “prioridad” y tiene el “visto bueno” de la directiva y del técnico Hansi Flick.

Y es que ante los rumores que ponen al colombiano en el cuadro catalán, el director deportivo de los culé, Deco, quien es el que más desea contar con el guajiro, dejó unas declaraciones que abrieron aún más las posibilidades.

“Hay muchos jugadores, pero nosotros hablar de jugadores que tienen contrato es complicado. Por respeto no podemos estar hablando y diciendo el jugador que nos gusta, hay varios jugadores que nos gustan. Nos gusta Luis, nos gusta Rashford, nos gusta una serie de jugadores que tenemos en una lista que vamos trabajando todos los años. No hablar de poner nombres en cosas que no son reales”, aseguró el dirigente del Barcelona, sobre el futbolista colombiano y el inglés, quienes están en ‘carpeta’.

En Liverpool le respondieron fuerte a Barcelona por su interés en Luis Díaz

Este viernes en rueda de prensa, al técnico Arne Slot le preguntaron por las recientes declaraciones de Deco en las que aseguró que si le interesa y gusta el colombiano para reforzar al Barcelona.

“Sí, cada club tiene su manera de hacer las cosas. Creo que estáis acostumbrados a que yo no hable de jugadores de otros clubs que no hemos fichado. Entiendo que sea un gran admirador de Luis Díaz, porque yo también lo soy. Es un gran jugador que está teniendo una gran temporada”, dijo de entrada el entrenador neerlandés.

Para finalizar, con un tono sarcástico, Arne Slot decidió dejarle un mensaje claro al Barcelona ante los rumores de querer fichar a ‘Lucho’.

“Si simplemente lo hubiera dicho así también es un admirador de Salah y Gakpo. ¿O no lo ha dicho? Solo dijo que admira a algunos jugadores. Yo admiro a Lamine Yamal y Raphinha”, cerró diciendo el entrenador del Liverpool.

Trent Alexander Arnold y Luis Díaz en Liverpool - Foto: Getty Images

Por el momento, Luis Díaz terminará este domingo la temporada con Liverpool, en la que consiguió un título que no tenía hasta el momento, la Premier League, siendo el segundo jugador más importante de la plantilla en cuanto a aporte entre goles y asistencias, solo por detrás de Mohamed Salah, la estrella del equipo.

Este domingo el último partido de la Liga de Inglaterra será contra los recientes campeones de la FA Cup, el Crystal Palace, a las 10:00 a.m. (hora colombiana), en el estadio de Anfield.