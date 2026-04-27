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Gol Caracol  / Hora y dónde ver los juegos de Copa Sudamericana de esta semana; Millonarios y América, a la cancha

Hora y dónde ver los juegos de Copa Sudamericana de esta semana; Millonarios y América, a la cancha

En Gol Caracol repasamos el calendario de esta semana en la Copa Sudamericana 2026 para que no se pierda ninguno. Hinchas de Millonarios y América, atentos.

Por: AFP
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Millonarios enfrenta a Sao Paulo y América de Cali jugará contra Tigre.
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