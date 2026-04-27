Hora y dónde ver los juegos de Copa Sudamericana de esta semana; Millonarios y América, a la cancha

La tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 arranca esta semana con líderes inesperados que podrían escaparse y de paso dejar en cuidados intensivos a varios brasileños y argentinos que no han honrado su papel de favoritos.

Entre martes y jueves, los equipos se medirán a su rival faltante de cada grupo y para varios clubes comenzará a dibujarse el cielo o el infierno rumbo a las revanchas, que dejarán a un solo clasificado por cuadrangular.

Líderes insospechados

Con puntaje perfecto producto de dos victorias sobre Palestino de Chile y Gremio de Brasil en el Grupo F, el sorprendente Montevideo City Torque tendrá la oportunidad el miércoles de escaparse en el liderato y a la vez hundir en su casa al Deportivo Riestra argentino, que debuta en esta edición y todavía no marca goles.

Gremio, que como brasileño estaba llamado a pasar su grupo sin contratiempos, se jugará buena parte de sus chances el mismo día en su visita a Palestino, último con 1 punto.



Otro líder inesperado es Cienciano de Perú, que empató ante el Juventud uruguayo y venció en casa a Academia Puerto Cabello de Venezuela. Los cusqueños comandan el Grupo B y recibirán en la altura al Atlético Mineiro, un poderoso de Brasil que ya no parece tener un cuadrangular accesible.

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Otros que empezaron imponiendo su chapa histórica son América de Cali y Olimpia.

Los Diablos Rojos lideran el Grupo A con los mismos cuatro puntos del Macará de Ecuador, y el jueves visitarán a Tigre en Buenos Aires con la posibilidad de sentenciar al Matador, que marcha último junto a Alianza Atlético de Perú.

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También el jueves, Olimpia de Paraguay, líder del Grupo G, visita a un Vasco da Gama que camina por la cornisa con un solo punto en el sótano del cuadrangular, incluso por debajo del modesto debutante Barracas Central argentino.

Vasco no contará con su entrenador Renato Gaúcho, suspendido por Conmebol por tres fechas tras no viajar con su equipo para el encuentro contra el Guapo.



A prueba colosos brasileños y argentinos

Por el poder competitivo y económico de sus ligas, los grandes clubes de Brasil que no entraron a la Libertadores parecían llamados a dominar con holgura la fase de grupos, sin embargo, a excepción de Sao Paulo -que lidera el Grupo C con puntaje perfecto- todavía están por demostrar en la cancha esa brecha invisible.

De su lado, los argentinos River Plate y San Lorenzo empataron como visitantes y lograron victorias apretadas en casa. Ambos lideran sus grupos con poco margen y enfrentarán a brasileños en esta tercera fecha: el Millonario visitará el jueves a Red Bull Bragantino y el Ciclón recibirá al Santos el martes.

El Peixe, que viajará a Buenos Aires con Neymar, está en cuidados intensivos en el Grupo D con apenas un punto y está llamado a reaccionar si no quiere resignar antes de tiempo su paso a la siguiente ronda.

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"Es un partido diferente. No hay tiempo de descanso. Neymar no va a jugar el sábado para tener mejores condiciones en Argentina, que es un partido decisivo para nosotros", comentó Cuca, DT del Santos.

La misma obligación tiene Bragantino de Bragança Paulista, que ya ganó en casa y podría poner en aprietos a River, con buen saldo en la era del entrenador Eduardo "Chacho" Coudet, pero sin convencer en el juego.



El grupo de infarto

Finalmente, el Grupo E arderá de nuevo, justamente porque de allí quedará por fuera como mínimo un coloso de Brasil o Argentina.

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Botafogo lidera con cuatro puntos y el martes recibirá a Independiente Petrolero de Bolivia, mientras Racing, con tres unidades, se juega puntos valiosos en su visita al Caracas.

"Tenemos que ir a Venezuela a ganar, no hay que olvidarnos de eso, y después ojalá que podamos entrar porque estos chicos se lo merecen", dijo el DT de la Academia, Gustavo Costas, que tiene a su equipo penando por entrar a los playoffs en la liga argentina.

Para más condimento, el Caracas atraviesa una considerable tormenta. Fernando Aristeguieta, quien dirigió al equipo en las últimas dos campañas, renunció durante la semana tras la eliminación de su equipo en el Apertura venezolano.

"Nos dijo que no tenía la fortaleza para llegarle a los jugadores. No estaba en nuestros planes esa decisión en este momento. Debo decir que nos duele; no era lo que queríamos", dijo a la prensa local el gerente deportivo del club, Miguel Mea Vitali.



Así se jugará la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Grupo A

Tigre (ARG) vs. América de Cali (COL) - jueves 30 de abril - 7:00 p.m.

Alianza Atlético (PER) vs. Macará (ECU) - jueves 30 de abril - 9:00 p.m.

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Grupo B

Juventud (URU) vs. Academia Puerto Cabello (VEN) - miércoles 29 de abril - 5:00 p.m. - Disney Plus

Cienciano (PER) vs. Atlético Mineiro (BRA) - miércoles 29 de abril - 7:30 p.m. - Directv Sports

Grupo C

Millonarios (COL) vs. Sao Paulo (BRA) - martes 28 de abril - 7.30 p.m. - Directv Sports

O'Higgins (CHI) vs. Boston River (URU) - martes 28 de abril - 9:00 p.m. - Disney Plus

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Grupo D

San Lorenzo (ARG) vs. Santos (BRA) - martes 28 de abril - 5.00 p.m. - Directv Sports

Deportivo Recoleta (PAR) vs. Deportivo Cuenca (ECU) - martes 28 de abril - 7:30 p.m. - Directv Sports

Grupo E

Botafogo (BRA) vs. Independiente Petrolero (BOL) - martes 28 de abril - 5:00 p.m. - Disney Plus

Caracas FC (VEN) vs. Racing Club (ARG) - miércoles 29 de abril - 5:00 p.m. - Disney Plus

Grupo F

Deportivo Riestra (ARG) vs. Montevideo City Torque (URU) - miércoles 29 de abril - 5:00 p.m. - Directv Sports

Palestino (CHI) vs. Gremio (BRA) - miércoles 29 de abril - 7:30 p.m. - Directv Sports

Grupo G

Barracas Central (ARG) vs. Audax Italiano (CHI) - martes 28 de abril - 7.00 p.m. - Disney Plus

Vasco da Gama (BRA) vs. Olimpia (PAR) - jueves 30 de abril - 5:00 p.m.

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Grupo H

Carabobo FC (VEN) vs. Blooming (BOL) - jueves 30 de abril - 5:00 p.m.

Red Bull Bragantino (BRA) vs. River Plate (ARG) - jueves 30 de abril - 7:30 p.m.