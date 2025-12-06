Jhon Durán, ¿con nueva 'pataleta' en Fenerbahce?; polémico gesto ya es tendencia en redes

El futbolista colombiano nuevamente da de qué hablar en territorio turco, este sábado, en el marco del duelo entre Fenerbahce e Instabul BB, correspondiente a la jornada número quince de la Liga de Turquía.

Jhon Jáder Durán conformó el onceno titular de su equipo, teniendo importantes apariciones durante los minutos de estuvo dentro del terreno de juego. No obstante, pese a sus varios intentos por marcar a favor de su equipo, el joven atacante paisa no pudo batir el arco rival.

Esto, le costó su salida del terreno de juego, un poco antes de la media hora de partido. A los 57 minutos de juego, el técnico de Fenerbahce le dio salida al ‘cafetero’ por Youssef En-Nesyri; hecho que no le gustó ni ‘cinco’ a Durán.

Y es que, inmediatamente salió de la cancha, el colombiano siguió derecho rumbo a los camerinos de manera sorpresiva, teniendo en cuenta que no había dado indicios de una lesión, dolor o motivo circunstancial que le impidiera seguir viendo el compromiso desde el banquillo de suplentes.



Es más, camino a las duchas, ni siquiera se saludó con el DT Domenico Tedesco, quien tenía la mirada puesta en el campo.

Publicidad

De esta manera, Jhon Durán se perdió el festejo de gol de Fenerbahce, quien marcó el 1-0 a los pocos minutos de haber salido. Milan Škriniar decretó el tanto que puso arriba del marcador al conjunto del ‘cafetero’, quien para ese momento se encontraba en el camerino.

🗣️ Selin Kocatürk: "Jhon Duran oyundan çıktıktan sonra, direkt soyunma odasına gitti."



pic.twitter.com/bnJrpntjsN — Çubuklu Sports (@SportsCubuklu) December 6, 2025

Muchos se sorprendieron por el gesto de Durán, quien es considerado como una de las claves figuras del equipo y, evidentemente, a pesar de no haber continuado jugando en cancha, muchos esperaban que acompañara al equipo desde el banco.

Publicidad

Para el infortunio de Fenerbahce, Bertuğ Yıldırım anotó el empate 1-1 a los 81 minutos del encuentro, con el que al final terminaron repartiendo puntos ambos equipos.

Muchos tomaron la palabra en redes sociales, estando un poco de parte del futbolista colombiano, ya que venía haciendo un buen trabajo en cancha.

“Si me eliminan y me reemplazan por el incompetente Nesyri, yo también me sentiría ofendido”, “estaba sacudiendo sus pantalones, debió haber ido a quitárselos”, “el hombre tiene razón. Hoy a Todesco le va mal. La entrada de Kerem fue un error, al igual que la salida de Durán. El tipo se está revelando con razón. Debería haber jugado al menos 75 minutos”, y “por supuesto que tiene toda la razón, que le jodan, ¿qué sentido tiene sacar al lateral izquierdo, ni siquiera le lanzaron un balón al que estaba parado? Oğuz no está en el campo, Kerem no está en el campo, Talisca no está jugando en su lugar, y lo están sacando del juego”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes.